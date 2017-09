Klopp forsvarer Manés skrekk-spark: – Viktig at han er sånn

Sadio Mané (25) ble utvist etter å ha skadet Manchester Citys keeper i ansiktet. Manager Jürgen Klopp ber stjernen om ikke å endre måten han spiller på.

– Det viktigste for meg er å si at ikke engang én prosent av Sadio ønsket å sette keeperen i fare. Han prøvde å ta ballen, sier Klopp ifølge Liverpool Echo.

– Det er viktig at han er sånn, og at han prøver å ta ballen i alle kampene han spiller. Vi kan ikke endre dette. Det er en idrett hvor slike ting skjer, sier den tyske manageren.

Det var under lørdagens 5-0-tap mot Manchester City at Mané traff keeper Ederson med knottene rett i ansiktet. Angriperen fikk direkte rødt kort, mens Citys sisteskanse måtte forlate banen på båre med stygge skader i ansiktet.

STYGGE SCENER: Slik så Manchester City-keeper Ederson ut etter å ha blitt truffet av Manés knotter. Foto: , AP

Klopp snur om utvisningen

Klopp mener både Mané kun var uheldig.

– Det har vært mange lignende situasjoner de siste ukene. Man kan si at alle de andre spillerne har vært heldige, mens Sadio var uheldig. Det samme var Ederson. Men vi ønsker ikke å bagatellisere dette, det ser forferdelig ut og Ederson var heldig som ikke skadet seg mer alvorlig, sier Liverpool-sjefen.

Like etter kampslutt var Klopp klokkeklar: «Jeg synes ikke det var rødt kort». Etter å ha fått noen dager på å fordøye hendelsen, virker han å ha ombestemt seg.

– Jeg klandrer ikke dommeren for avgjørelsen. Han ga ikke det røde kortet umiddelbart, men gjorde det da han så at keeperen blødde. Jeg ville gjort det samme, sier Klopp.

HER SMELLER DET: Slik traff Mané keeperen i ansiktet. Foto: AFP

Manés direkte røde kort fører automatisk til en utestengelse på tre kamper. Liverpool anket straffen, men fikk ikke medhold. Klopp sier at han ikke er overrasket over utfallet.

Men den senegalesiske lynvingen er faktisk tilbake på banen for Liverpool allerede onsdag kveld. Utestengelsen fra Premier League gjelder nemlig ikke i Champions League, så Klopp kan regne med sin beste spiller så langt denne sesongen i en tøff hjemmekamp mot spanske Sevilla.

Liverpool får for første gang mulighet til å revansjere det bitre finaletapet i Europa League fra 2016, da spanjolene snudde 0-1 til 3-1-seier. Klopps menn er også ute etter å slå tilbake etter helgens ydmykende 5-0-tap.

Det bør være muligheter for seier mot et Sevilla-lag som – på fem forsøk – aldri har vunnet på engelsk jord. Gjestene har fått en grei start på sesongen i Spania, med syv poeng på tre kamper, men det er usikkert om de virkelig har funnet flyten under den nye treneren Berizzo.

Nolito (a) er ute med skade for Sevilla, mens Coutinho (mb) kan gjøre et etterlengtet comeback for Liverpool.

Vi anbefaler et spill på Liverpool-seier til 1,65 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 20.45.