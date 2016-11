Kane tidenes mest effektive i London-derbyer

Lørdag kan Harry Kane bedre målsnittet når Tottenham besøker Chelsea på Stamford Bridge.

Det så bekmørkt ut for Tottenham hjemme mot West Ham. Så to minutter før full tid bredsidet Harry Kane bredsidet inn scoring i det åpne målet, før Håvard Nordtveit rett etterpå felte Heung-Min Son og lagde straffe. Kane satte kontant inn sitt andre og ble med den mest effektive målscoreren i London-derbyer i Premier League noensinne.

Tottenham-spissen har 18 scoringer på 22 kamper mot London-rivaler. Det gir et snitt på pene 0,82 mål per kamp. Det er bedre enn selv Arsenal-legenden Thierry Henry. Franskmannen, som scoret utrolige 43 mål på 59 kamper, hadde «bare» et målsnitt på 0,73, skriver The Sun.

Fortsetter Kane ender han opp med smått utrolige 48 mål på 59 kamper. Andre navn på listen er Jürgen Klinsmann på tredjeplass. Han som scoret 11 mål, et snitt på 0,65 per kamp, mens en annen Spurs-mann Dimitar Berbatov hadde et snitt på 0,51. Han fant nettet 17 ganger på 31 kamper.

Costa klatrer



En annen mye lenger ned på lista er Chelsea-spiss Diego Costa. Han har seks mål på 13 kamper før lørdagens storoppgjør mot Tottenham. Han kommer inn i London-derbyet som Premier Leagues toppscorer. Han har puttet ti mål på 12 kamper for blåtrøyene.

Costa har vist en utrolig form siden Antonio Conte la om formasjonen til 3-4-3. Noe Conte selv innrømmer var plan D. Forandringen har vært massiv etter endringen.

– Vi startet sesongen med et annet system fordi ideen i hodet mitt var at jeg ville spille med 4-2-4, sa Antonio Conte (47) til Chelseas hjemmeside.

– Så byttet vi til 4-3-3 og vi spilte også på samme måte som i fjor, 4-2-3-1. Men så la jeg merke til at i noen situasjoner så hadde vi ikke riktig balanse fordi når man slipper inn flere mål enn motstanderen og slipper til mange sjanser, så er det aldri en bra ting, sa Chelsea-sjefen.

Utrolig snuoperasjon

Seks kamper inn i sesongen var Chelsea åtte poeng bak Manchester City. Nå leder de Premier League, et poeng foran Liverpool og nettopp Manchester City. Costa har vært det perfekte eksempelet på fremgangen. I fjor hadde han kun 12 mål. Nå har han som sagt allerede ti og det er fortsatt 26 kamper igjen av sesongen.

Conte har temmet «galskapen» i spanjolen, som fikk fire gule kort i løpet av de syv første kampene. Siden ydmykelsen de fikk av Arsenal har Chelsea 17-0 i målforskjell og Costa har ikke pådratt seg et eneste gult kort, skriver Daily Mail.

Fem mål og to assists siden Arsenal-kampen beviser vel at Costa ikke trenger å være provoserende for å være produktiv. Det er ikke rart at Chelsea-manager Conte var en fornøyd mann etter at spissen ble matchvinner mot Middlesbrough.

– Diego er alltid viktig. Ikke bare foran mål, men fordi han er vårt referansepunkt når vi angriper. Han har vært veldig imponerende i måten han har funnet veien til mål, sier italieneren.

– Costa er fokusert

Så ble han ifølge avisen spurt om endringen i temperamentet til spanjolen. Conte bekreftet at han har jobbet med Costa for å bruke intensiteten på en god måte.

– Før spurte alltid alle meg om hans reaksjon, hans oppførsel og hans lidenskap på banen. Nå er han alltid veldig fokusert på å prøve å hjelpe laget, både med og uten ball, sier Chelsea-manageren.

Chelsea har seks strake seiere og har ikke sluppet inn mål i en eneste av de. Chelsea stanget mot Middlesbrough, men vant til slutt 1-0. Tottenham er fortsatt ubeseiret i Premier League etter at 12 serierunder er spilt, men de har spilt uavgjort i seks av de. De slo Manchester City og spilte uavgjort borte mot Arsenal.

Begge lag har fokus på det defensive og blir vanskelig å slå. Det er også de to lagene i Premier League som slipper inn klart minst mål. Vi tror Chelseas seiersrekke slutter, men vi tror ikke Tottenham har nok til å vinne kampen. Vi spiller uavgjort til 3,35 i odds.