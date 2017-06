Juventus-stjernens endeløse finale-mareritt

Det er grunn til å tro at Gonzalo Higuaín får grøsninger når han hører ordet «finale».

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Store finaler er blitt en forbannelse for den argentinske stjernespissen, som ellers pleier å være blant klodens mest målfarlige menn.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Så hvis – eller når – han kommer alene med Real Madrid-keeper Keylor Navas under kveldens Champions League-finale, foran 66.000 tilskuere på Principality Stadium i Cardiff, kommer tankene til å spinne tilbake til disse hendelsene:

VM-finalen i 2014

Det startet i VM-finalen i 2014. Ballen falt perfekt ned foran Higuaín etter 20 minutter av kampen mot Tyskland, på Maracanã i Rio de Janeiro. Alene med Manuel Neuer skulle argentineren bare meie ballen rett i nettet, men i stedet bommet han fullstendig på ballen, som trillet ut over sidelinjen. Tyskland vant kampen 1-0 etter en scoring av Mario Götze i ekstraomgangene.

Her kan du se VGTVs spesialsending før Champions League-finalen:

Copa América-finalen i 2015

Året etter var Higuaín og Argentina nok en gang finaleklare – denne gangen mot Chile i Copa América. Men det skulle nok en gang bli en smertefull opplevelse for spissen.

Husk å følge VGs oddstipsside Tipster på Facebook og Twitter.

Han startet på benken og kom inn for Sergio Agüero i det 74. minutt. Med sekunder igjen å spille rullet Argentina opp et kjempeangrep anført av Lionel Messi og Ezequiel Lavezzi, som slo et innlegg på bakerste stolpe, der Higuaín ventet. Men på åpent mål klarte spissen å sette ballen utenfor.

Det holdt ikke med det; under straffesparkkonkurransen bommet Higuaín på sin straffe, og Chile endte opp som vinner.

Reprisen i 2016

I fjor fikk Argentina en mulighet til å revansjere finaletapet mot Chile da lagene møttes i finalen av jubileumsutgavne til Copa América, som ble spilt i USA.

Igjen kom Higuaín alene med keeper. Og igjen sviktet han. Chippen gikk forbi keeper Claudio Bravo, men trillet like utenfor stolpen.

Argentina tapte på straffer – igjen.

Her er alt du må vite om Champions League-finalen:

Tunge finale-tall

Higuaín har, med klubb- og landslag, spilt seks finaler i karrieren. Tre av dem har endt med seier, tre med tap. Til tross for 354 minutters spill har argentineren aldri maktet å tegne seg på scoringslisten.

Nå møter han Real Madrid, gamleklubben der han også gjorde seg bemerket med noen avgjørende misser:

I 2010 misbrukte han en utrolig mulighet som førte til at Real Madrid røk ut av Champions League mot Lyon; i 2012 kom han alene med Barcelonas keeper i Copa del Rey-kvartfinalen, men skjøt utenfor mål; og i 2013 brant han en kjempemulighet til å sende laget til Champions League-finale på bekostning av Borussia Dortmund.

VGs tips: Juventus vinner

Real Madrid kan bli det første laget som vinner Champions League to år på rad, og Zidanes menn er oddsfavoritter, men vi tror Juventus ender opp med trofeet – ikke nødvendigvis etter 90 minutter, men kanskje etter ekstraomganger eller straffer.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

Italienerne har bare sluppet inn tre mål i Champions League denne sesongen, men er ikke et defensivt lag av den grunn; Alves (f), Dybala (a) og Higuaín (a) er blant farlighetene de kan by på fremover i banen.

Real Madrid er i fantastisk form, men vi tror ikke de klarer å bryte ned Buffon og hans bunnsolide forsvar. De mangler trolig Bale (a) fra start her, i tillegg til at Carvajal (f) akkurat er tilbake fra skade.

Dermed anbefaler vi følgende spill: Juventus vinner Champions League til 1,95 i odds. Kampen vises på Viasat 4. Spillestopp er klokken 20.40.