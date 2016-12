Journalist: United-kamp kan bli utsatt

Det har vært minusgrader i Odessa de siste dagene. Det gir utfordrende baneforhold når Manchester United møter Zorya torsdag kveld.

The Telegraph-journalist Luke Edwards skriver på Twitter at det er fare for at kampen blir utsatt.

– Banen var veldig hard, og veldig isete, sa Mourinho på onsdagens pressekonferanse.

Det jobbes for å forbedre baneforholdene, og torsdag morgen vil det bli gjort en inspeksjon av banen, før det blir tatt en avgjørelse på om kampen kan spilles.

– De kan ikke utrette mirakler, men vi får bare håpe det går bra, sier Mourinho ifølge lokalavisen Manchester Evening News.

Onsdag kveld var det rundt fem minusgrader i den ukrainske byen, torsdag kveld er det ifølge pent.no meldt to plussgrader og nedbør.

– Jeg tror UEFA kjenner forholdene på banen og alle vet at forholdene i Ukraina og Øst-Europa er vanskelige i midten av desember, fortsatte Mourinho.



– Dersom dette hadde bekymret UEFA burde de endret kampoppsettet, og ikke spilt den siste runden i gruppespillet i desember, la han til.

Kan ryke ut

GODT KLEDD: Zlatan Ibrahimovic på trening før Europa League-kampen mot Zorya. Foto: Peter Cziborra , Reuters

Dersom kampen går som planlagt, trenger Manchester United minst ett poeng for å sikre avansement i Europa League.

Skulle det ende med tap for Mourinhos menn, er de avhengig av at Fenerbahçe tar poeng fra Feyenoord dersom de skal gå videre.

– Dersom vi skal gå videre kan vi ikke tape tre kamper, vi må ha poeng, mener Mourinho.

Zorya er allerede slått ut av Europa League, og har ikke noe annet enn æren å spille for. Lagets to første hjemmekamper i turneringen har endt 1–1. Hjemmekampene spilles riktignok i Odessa – snaut 900 kilometer fra Luhansk der klubben har tilhørighet.

Manchester United har kun vunnet to av 13 bortekamper i europacupene etter at Sir Alex Ferguson ga seg som klubbens manager. De fem siste er tapt.

I tillegg til den svake borteformen i europacupene, har United tapt fire av sine åtte siste bortekamper under Mourinho – kun to er vunnet.

Laget står riktignok med seks kamper uten tap nå – hvorav tre er vunnet. I tillegg har de ledet i det lengste både mot Everton og Arsenal i den samme perioden, men mistet seieren i sluttminuttene.

