Johansen fra ydmykelse til England-suksess

Etter en treg start i sin nye klubb har det virkelig løsnet for Stefan Johansen (26) i Fulham.

Den norske midtbanespilleren åpnet karrieren i Championship-klubben ved å bli tatt av banen etter bare 32 minutter av sin første kamp, mot Birmingham i september. En ydmykende start. Johansen forklarte det med en taktikkendring som førte til at andre spillere passet bedre inn.

Nå kan det se ut til at London-klubben har funnet en taktikk som passer drammenseren bedre. For fra sin midtbaneposisjon har Johansen scoret imponerende 10 mål på 25 kamper denne sesongen, i tillegg til å slå seks målgivende pasninger.

– Det går veldig bra for min del. Jeg føler jeg har fortjent plassen min på laget. Jeg har en litt fri rolle på midten. Jeg kan komme dypt og hente ball, men samtidig bidra mye offensivt, sier Stefan Johansen i et intervju med NTB.

Roser treneren

Fulham betalte to millioner pund for ham. I starten gikk det litt tregt, trolig på grunn av et langt hotellopphold med kona og en datter på fem uker, men «slike ting faller på plass, og nå stortrives vi», sier Johansen.

På spørsmål om hvilke beskjeder han fikk av trener Slavisa Jokanovic etter den ugunstige starten i klubben, svarer Johansen:

– Han var veldig rolig på det. Det var bare å bite tennene sammen og jobbe på. Han er proff, han vet hva han vil. Han er veldig moderne i stilen. En flink trener, sier Johansen.

«Fulhams nordlys»



I et ferskt intervju med Express omtales Johansen som «Fulhams nordlys», og det er ingen tvil om at 26-åringen fremstår som et av Fulhams fremste våpen før søndagens London-derby mot Tottenham i femte runde av FA-cupen. Nordmannen har scoret i de to foregående rundene i den tradisjonsrike turneringen.

– Det blir kult å møte et av de bedre Premier League-lagene. Tottenham har flere klassespillere. Det blir spennende, men det spiller egentlig ikke så stor rolle hvem vi møter. Vi tenker bare på at vi ønsker å nå lengst mulig i turneringen. Det handler om å prøve å vinne, sier Johansen til NTB.

Tottenham er favoritter på papiret når de gjester Craven Cottage, men den siste uken kan tyde på at ikke alt er som det skal hos Mauricio Pochettinos menn. Spurs har tapt to kamper på rad, mot Liverpool og Gent, mens Fulham står med to seirer på rad.

Pochettino har bekreftet at Harry Kane pådro seg en skade i Europa League-oppgjøret mot Gent, så spissen hviles trolig i FA-cupen. Ute er også Jan Vertonghen og Danny Rose, så det er et redusert Tottenham-lag som møter Fulham.

