Joe Hart fortviler: – Jeg har ingenting

Det er tøffe tider for England-keeper Joe Hart (30): Tabbene kommer på løpende bånd, men det gjør ikke jobbtilbudene.

Én ting er imidlertid ganske sikkert, og dét er at Hart ikke kommer til å være Manchester City-keeper neste sesong.

– De har jo signert en ny keeper, og jeg skjønner hvor det bærer. Jeg har virkelig ikke noe behov for å snakke med dem nå, sier Hart om Manchester City ifølge The Guardian.

Den engelske landslagskeeperen ble vraket som lagets førstekeeper da Pep Guardiola tok over som hovedtrener i fjor sommer. Siden har klubben brukt over 50 millioner pund på to keepere: Claudio Bravo ble hentet i fjor, men har levert svake prestasjoner, så denne sommeren har City sikret seg Ederson fra Benfica for 35 millioner pund.

Usikker klubbfremtid

Hart har vært på utlån i Torino det siste året, men klubben skal ikke ønske å gjøre overgangen permanent, ettersom de mener lønnen hans er for høy i forhold til prestasjonene han har levert. «Vi forventet ikke så mange tabber fra en engelsk landslagsspiller», uttalte Torino-president Urbano Cairo nylig.

Her får Joe Hart fem i fleisen:

Dermed er keeperens fremtid et eneste stort spørsmålstegn.

– Jeg skulle gjerne gitt dere et tydelig svar på hvor jeg kommer til å være neste sesong, men jeg har ingenting for øyeblikket. Jeg skulle gjerne «holdt tilbake informasjon», men jeg har ingen informasjon å holde tilbake, sier Hart.

Han legger til at han kommer til å måtte være tålmodig, og at han ikke ønsker et nytt utlån, ettersom han trenger stabilitet i livet og arbeidshverdagen.

Ifølge The Guardian er Hart aktuell for klubber som West Ham, Everton, Newcastle og Crystal Palace, men ingen av dem skal ha gjort konkrete framstøt for å signere 30-åringen.

Englands VM-kvalifiseringskamp mot Skottland på lørdag (2-2) var ingen god reklame til mulige arbeidsgivere; Hart slapp inn to frispark fra Leigh Griffiths og har fått mye tyn i britiske medier i ettertid. Det spekuleres i at hans posisjon som førstekeeper på landslaget kan være truet.

Slik var den dramatiske England-kampen:

Når England møter Frankrike til privatlandskamp på Stade de France, kommer Hart til å følge med som tilskuer. Landslagssjef Gareth Southgate har avslørt at to andre keepere skal få sjansen; Tom Heaton og Jack Butland skal stå hver sin omgang.

Det er ventet at både England og Frankrike, som overraskende tapte 2-1 borte mot Sverige på fredag, kommer til å rullere mye på laget tirsdag kveld.

I så måte er det verdt å understreke at franskmennene virker å ha en større bredde i stallen sin; spillere som Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté og Alexandre Lacazette forventes å få spille, ettersom de var benket på fredag.

Frankrike trenger en oppmuntrende forestilling foran egne fans for å holde optimismen ved like over sommeren, og vi tror de leverer varene mot England. Dermed er dagens tips at Frankrike vinner hjemme mot England til 1,80 i odds. Spillestopp er klokken 20.55.