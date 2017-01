Jaap Stam: - Er lei av å bli spurt om Fergie

Da Reading-manager Jaap Stam (44) vokste opp i Nederland var Manchester United favorittlaget hans. Nå sier den tidligere United-stjernen at han er lei av å bli spurt om hvordan han kom på kant med Sir Alex Ferguson (75).

Formsterke Reading innleder lørdagens FA-Cup-meny borte mot et Manchester United i knallform.

Stam spilte en sentral rolle i Fergusons Man.Utd-lag som vant Premier League, FA-cupen og Champions League i 1998-99-sesongen, men han reiste til italienske Lazio i ulykkelige omstendigheter i 2001 etter å ha røket uklar med Ferguson. Noe som Stam i ettertid mener media har gjort altfor mye ut av.

– Jeg er lei av det, og Fergie er lei av det, fortalte han på torsdagens pressekonferanse, ifølge BBC Radio Berkshire.

– United blir kanskje også lei av denne historien. Men jeg snakker med media som en del av jobben min og får spørsmål om det igjen og igjen, forklarte Stam.

Det var i august 2001 at Stams drømmetid i favorittklubben ble til et mareritt. Han innledet sesongen med to svake kamper. Og det kom i etterkant av at kontroversielle utdrag fra biografien hans «Head to Head» ble gjengitt i storavisen The Mirror.

Stams bokavsløringer sjokkerte United og fotballverden for øvrig. I den hevdet Stam at Ferguson kontaktet ham direkte for et spillerkjøp da han fortsatt var PSV-spiller - noe som bryter med FIFAs regler. Stam latterliggjorde David Beckam og omtalte Neville-brødrene Gary og Phil som «to sutrere». Videre påsto Stam at United-spillerne hadde ordre om å slenge seg i feltet i europacupkamper for å skaffe straffespark.

Historien endte med at han ble vraket fra laget, og at han uten foranledning brått fikk beskjed om at han skulle selges til Lazio. Ferguson innrømmet i 2013 at Stam-salget var en dårlig avgjørelse.

Stam spilte på toppnivå i ytterligere seks sesonger for Lazio, Milan og Ajax.

– Selvsagt var det en feil å selge meg, sa Stam til The Mirror nylig, og la til:

– På det tidspunktet var jeg misfornøyd. Men jeg skjønner også at en manager må ta avgjørelser han mener er til det beste for laget.

Om selve gjensynet med gamleklubben i dag la hardhausen til at han ikke kommer til å bli så følelsesladet.

– Det er hyggelig å være tilbake. Jeg elsker klubben. Men denne kampen handler ikke om meg, derimot at Reading og Manchester United skal møtes.

SUKSESS: Jaap Stam har ledet laget siden i sommer. FA-cupen har klubben aldri vunnet før. Men laget var kvartfinalister i 2016 og semifinalister i 2015. Foto: Matthew Childs , Reuters

Etter en rusten start har Reading-formen tatt seg opp siden oktober. Fasiten viser ni seirer på elleve seneste ligamatcher, hvilket er godt nok til tredjeplass på Championship-tabellen.

Nederlenderen satser på en ballbesittelses-orientert fotball, hvilket er modig i Championship. Men laget gjør det på en så overbevisende måte at enkelte kommentatorer har sammenlignet spillestilen med Barcelona.

Manchester United måtte spille et stykke ut i 2.omgang før de klarte å bryte ned et ti-mannssterkt West Ham mandag kveld. Men laget er inne i en god fase med seks strake ligaseirer, og befinner seg på sjetteplass i Premier League.

Her er Eric Bailly (f) ute grunnet landslagsforpliktelser. Mem både Luke Shaw (f) og Wayne Rooney (mb/a) er kvitt skader.

Gjestene må unnvære Stephen Quinn (mb) og latvieren Deniss Rakels (a).

Begge lag har momentum, men vertene har klart størst kapasitet og bør vinne selv om manager José Mourimho skulle finne på å spare noen spillere.