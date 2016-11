Ingen scorer mer hjemme enn Liverpool – er dette årsaken?

Jürgen Klopp har gjort flere forandringer på Anfield, og nå har ingen et høyere målsnitt på hjemmebane i Premier League enn Liverpool.

Liverpool startet sesongen med tre bortekamper, mens nye Main Stand på Anfield ble ferdigstilt. Og med 8500 ekstra tilskuere i ryggen hver kamp – har Klopps menn scoret 2,75 mål i snitt på Anfield i Premier League.

I tillegg til utbyggingen har blant annet Klopp sørget for at nettene i mål – som siden 2012 har vært røde – igjen er hvite. Ifølge klubbens hjemmeside skal Klopp ha bedt om dette for at nettet skal være mer synlig for spillerne.

«Når majoriteten av tilskuerne bak begge mål er kledd i rødt, er ikke det røde nettet like «slående» for øynene i kampsituasjoner som hvitt nett.», skriver klubben på sin hjemmeside.

Totalt har Liverpool scoret 13 mål på fem kamper med de nye nettene. 2,6 mål i snitt per kamp, i Premier League er altså snittet 2,75 mål etter elleve scoringer på fire kamper. Søndag kommer Watford på besøk til Anfield.

– Et tegn på respekt



Det kanskje mest kontroversielle Klopp har gjort etter sin ankomst til Anfield er at han siden i våres har nektet sine spillerne å ta på den berømte «This is Anfield»-plakaten i spillertunnelen før de går ut på gresset.

– Jeg har bedt spillerne ikke ta på «This is Anfield»-plakaten før de har vunnet noe. Det er et tegn på respekt, sa Klopp da.

En annen endring Klopp har gjort etter at han kom til Anfield var å ta fra spillerne, som ikke skulle på landslagsoppdrag, fridagene i landslagspausen. Dette skal han nå ha gått tilbake på.

– Da jeg kom hit tror jeg spillerne hadde noen dager fri, og jeg endret på det. Det var en tåpelig beslutning. Det var bare fordi jeg ikke var vant med det. Men nå som vi er ordentlige engelske trenere, kjenner vi til intensiteten, sier han ifølge Liverpool.no.

Trøbbel

Det har vært en turbulent uke for Watford med bråk på ledersiden. Raffaele Riva har gått av som styreformann, og det er anklager om en falsk bankgaranti fra eier Gino Pozzo oppkjøp av klubben.

Selv om det sportslig har gått bra denne sesongen, kommer de med en lang skadeliste til Anfield.

Liverpool virker bunnsolide, og blir store favoritter. Spørsmålet er om de takler presset i en kamp de skal styre og vinne. Så langt denne sesongen har de gjort jobben – med unntak av bortekampen mot Burnley.

Hjemme på eget gress har de vært meget gode, og vi tror de vinner dette oppgjøret. Med 0–1 fra start er oddsen også spillbar.

