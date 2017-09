I kveld slår han Ryan Giggs' gamle PL-rekord

Dersom Gareth Barry (36) får spille for West Bromwich i kveld passerer han Ryan Giggs fantastiske rekord på 632 Premier League-kamper.

Det var rekorden som virket uslåelig, men i kveldens Premier League-møte med Arsenal kan Barry nå milepælen. Det skjer litt over 19 år etter han debuterte i Aston Villas midtforsvar - for øvrig ved siden av Englands nåværende landslagssjef Gareth Southgate (47).

I tråd med sin jordnære fremtoning kommer han ikke til feire hendelsen med champagne. Derimot med en pint med øl med familien, slik han gjerne ellers gjør etter matcher, forteller han til TheMirror.

Overfor The Guardian fastholder han at alt har mottatt en gratulasjon fra Ryan Giggs.

– Det var hyggelig å høre fra ham. Jeg er klar over at han spilte i den daværende 1.Division før, og at han spilte totalt sett flere kamper enn 632 (672 kamper, red.anm.). Jeg vet også at Premier League startet i 1992, og at rekorder har eksistert før den tid. Jeg står ikke her og innbiller meg at jeg befinner helt i toppen av engelsk fotballhistorie, sier han nøkternt.

Men klart er at han må besitte en evne til fornyelse og tilpasning for å holdt så lenge på toppnivå for sine fire klubber, Aston Villa, Man.City, Everton og WBA. Han nevner yoga som en av grunnene til forlengelsen av karrieren. At han styrer unna tidskonsum som Twitter, og at han sjelden svitsjer av helt vekk fra fotball - selv ikke i sommerferiene.

Godgutt

Som spiller er Barry hverken spesielt rask, en slepen avslutter eller en ballvinner av rang. Derimot er han en rutinert midtbanespiller og trygg i sin spillestil, en det kan være greit å ha på laget når det stormer som verst.

En av dem som var med i den første tiden i Aston Villa var Stan Collymore (46). Den tidligere spiss-stjernen minnes det tydeligvis med glede.

– En dag kommer det til å gjøre meg veldig glad å få si til mine barnebarn at jeg er kompis med spilleren med flest Premier League-matcher, skrev Collymore i sin spalte i Mirror i sommer.

– Det kreves en spesiell dose med egenskaper for å nå opp i 633 kamper i en liga som Premier League. For her kan du ikke bare henge deg på som en passasjer. Man må håndtere en rekke medspillere som er ute etter plassen din, være tykkhudet - i tillegg til å ha masse talent.

– Han har latt innsatsen på banen tale for seg selv og vært profesjonell til fingerspissene. Han er den typen du sjelden legger merke til, men som alltid er tilstede, forklarer Collymore.

VGs tips: Uavgjort



Til kveldens kamp ser vi for oss et kampbilde der Arsenal har ballen mest, men at de trolig må være tålmodige for å finne åpningene hos et velorganisert defensivt West Bromwich-lag. Gjestenes hovedutfordring er scoringer, noe bare fire nettkjenninger på fem åpningskamper vitner om.

Hjemmelagets Francis Coquelin (mb), Santi Cazorla (mb) og Danny Welbeck (a) er skadet. Men Mesut Özil (mb) ser ut til rekke kampen. WBAs Nacer Chadli (mb), Oliver Burke (mb) og Chris Brunt (mb) må bestå helsesjekker. Jake Livermore (mb) er derimot klar etter hvile.

Arsenal står uten tap på fire siste oppgjør i alle turneringer. Men hjemmeodds til 1,30 kan vi ikke bruke til så mye. Vi foreslår derimot et uavgjortspill til spenstige 4,70 i odds. Spillestopp er kl. 20.55, og TV2 Sport Premium sender matchen.