I kveld kan Tony Adams skrive historie

Hjemme i England er Arsenal-legenden Tony Adams (50) et ikon. Trenereventyret for La Liga-klubben Granada har derimot gått på dunken.

Fredag innledes den siste ligarunden i spansk toppfotball med Granada – Espanyol. Vertene er for lengst nedrykksklare og Espanyol er låst midt på tabellen, og slik kan kampen virke betydningsløs.

Men nok et Granada-tap betyr at Tony Adams tangerer en heller uønsket La Liga-rekord.

For selv om Adams hadde en beundringsverdig spillerkarriere i Arsenal i årene 1983-2002, der han med sine lederegenskaper og fysikk førte klubben til fire ligagull og tre FA-cuptriumfer, samt sikret seg 66 landskamper for England, har ikke trenerkarrieren i etterkant helt tatt av.

Et eventuelt tap i fredagens kamp betyr at Adams blir den tredje toppserie-treneren i historien etter Patrick O'Connell med Racing Santander i 1928/29 og Extremaduras Yosu Ortuondo høsten 1996 som har røket i syv strake oppgjør, skriver Marca.

Mageplask



Det var 10. april at Adams ble forfremmet fra en rådgiverolle i Granada til stillingen som hovedtrener. På det tidspunktet hadde Granada fortsatt en mulighet til å berge plassen, og Adams insisterte umiddelbart på at han skulle gi spillerne «a kick up the arse» – et skikkelig tupp i ræva, på norsk, for å få fart på laget.

Nå var den uttalelsen selvfølgelig ment billedlig. Og den hadde ganske sikkert fungert bedre hjemme i England med den nasjonens sans for autoritet, rang og etikette som kommunikasjonsform.

Men i Granada hadde det null effekt – noe tap for Celta (0-3), Sevilla (0-2), Málaga (0-2), Real Sociedad (1-2), Real Madrid (0–4) og Osasuna (1–2) bekrefter. Det gir en samlet målforskjell på 2–15 på seks kamper.

Allerede i den tredje kampen mot Málaga var deler av hjemmefansens tålmodighet så tynnslitt at de underveis i oppgjøret organiserte en felles exit fra hjemmearenaen Los Cármenes, ifølge Goal.

Nå skal ikke Adams, som tidligere har hatt kortvarige trenerengasjementer i Wycombe, Portsmouth og i Aserbajdsjan, ha hele skylden for Granadas nedtur. Den må han sannsynligvis dele med den forholdsvis ferske kinesiske eieren Jiang Lizhang og en over tid utmattende forretningsstruktur som går på lån og utlån av gjerne utenlandske spillere. Ved sesongstart var det kun 12 egne seniorspillere i A-lagsstallen.

Slik skal Adams begynne med blanke ark når den nye sesongen tar til etter seks år i toppserien. Engelskmannen er trygg på at klubben ikke vil rase ytterligere nedover i hierarkiet.

– Klubben har en lys fremtid, selv om det kanskje ikke ser slik ut nå, sa han nylig.

Andalucia-klubben ligger på sisteplass, og ser ut til å ende der ettersom nedrykkskollega Osasuna har sikret seg noen anstendige resultater nylig.

Her er Dimitri Foulquier (f) utestengt og fire mann er på skadelisten.

Espanyol har levert en godkjent sesong under den tidligere Watford-treneren Quique Sánchez Flores (52). Barcelona-klubben vil havne på tabellmidten, og har grabbet til seg syv av ni siste oppnåelige bortepoeng. Javi Fuego (f) er skadet, men Pablo Piatti (a) er tilbake i troppen.

Gjestene har klart mest kvalitet og har vist mest på sesongens oppløpsside. Vi foreslår et bortespill til 1,70. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Fotball viser matchen.