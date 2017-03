I dag setter Real Madrid ny scoringsrekord

Det er en Real Madrid-sesong for rekorder. I kveld sikter de helhvite seg inn på ny scoringsrekord i spansk fotball.

Søndag lå Real Madrid dårlig an med å ligge under 0-2 borte mot Villarreal med 26 minutter igjen å spille. Men en mektig snuoperasjon med tre Real-mål på 19 minutter sørget for at Madrid-laget tok tilbake La Liga-toppen. I kveld er det nye muligheter mot bortesvake Las Palmas.

Med den seieren søndag leder Real La Liga med ett poeng foran Barcelona med en kamp mindre spilt.

Og ikke nok med det: Gareth Bales første reduseringsmål var alt laget trengte til å tangere Barcelonas 73-år lange scoringsrekord i spansk fotball. For med 44 strake kamper med scoringer står Real likt med katalanernes rekord fra 1942-44, ifølge AS.

Seier, uavgjort eller tap, uansett hva det har blitt i inneværende sesong og på slutten av forrige sesong har Los Blancos scoret mål. Vi må helt tilbake til 26.april 2016 der Manchester Citys daværende sisteskanse Joe Hart holdt Real Madrid til 0-0 på Etihad Stadium. Storlag som Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund og Napoli har alle møtt Real i etterkant - uten å hindre Sergio Ramos & co. mål.

Real Madrid har vært nære å slå Barcelonas rekord ved tre anledninger. Men i alle tilfellene har det stoppet etter 41 strake oppgjør med scoring.

Her er to andre milepæler denne sesongen:

1) Tidligere i vinter satte Real Madrid en annen rekord med 40 kamper på rad uten tap. Den fine trenden stoppet mot Celta Vigo i januar, men hovedstadslaget slo i hvert fall Barcelonas gamler rekord på 39 strake kamper uten tap. Og samtidig slo man sin egen gamle rekord på «bare» 34 matcher.

2) Mot Osasuna i februar rundet Real Madrid 100 scoringer i løpet av denne sesongen. Siden har Real fortsatt å score, og før kveldens duell er vertene oppe i 110 nettkjenninger.

Men oppi all denne suksessen pekte sportsavisen Marca i går på noen negative aspekter ved stjernegalleriet for tiden: Startelleveren blir i stadig mindre grad tatt ut på grunnlag av spillernes form, laget viser mental skjørhet i viktige øyeblikk og forsvaret slipper inn for mange mål mot gode motstanderlag.

Madrid-avisen forklarer dette med at trener Zinedine Zidane først godt etter pause mot Villarreal innså at Casemiro og Karim Bemzema trengte avløsning.

Avisen er mer kritisk til den mentale biten. For eksempel scoret Sevilla, Valencia og Villarreal alle to mål i løpet av fem minutter nylig. Dreier det seg om at laget «svitsjer av» eller er det en åpenbar svakhet som har rammet? spør avisen som følger laget ekstra tett.

Uansett, Real Madrid går inn i kveldens duell som klar favoritt, noe som reflekteres i oddsen som tilbys. Husk at vertene er inne i tett program - dette er den tredje kampen på en uke. Til helgen skal Real ut i bortekamp mot seige Eibar og på tirsdag er Champions League-retur mot Napoli.

Las Palmas har levert til godkjent så langt denne sesongen. Men laget er inne i en svak periode med fire tap på rad. Alle nederlagene har riktignok bare vært ettmålstap. Det er egne scoringer som først og fremst er mangelvare. Borte har ikke Gran Canaria-klubben vunnet siden august, og her er fem mann ute.

Casemiro (mb) står over, og Raphaël Varane (f) er skadet, men ellers er det ingen endringer på Real-troppen fra søndag.

Det kan hende et spennende scorings-spill dukker opp i løpet av kampdagen. Men vi nøyer oss med å foreslå hjemmeseier med 0-1-handikapp til 4,75 i odds. Spillestopp er kl. 21.25 og Viasat Fotball viser kampen.