I dag kan det skrives tysk fotballhistorie

Fotballgale Tyskland venter i spenning på Bundesliga-scoring nummer 50 000.

Fredag spilles den første oppgjøret i den 21. serierunden, og med mindre samtlige oppgjør ender 0-0, blir det en runde for historiebøkene.

Før forrige runde, serierunde 20, trengte man nemlig 24 scoringer for å nå den historiske milepælen, men etter endt serierunde hadde det blitt feiret for nettkjenning 23 ganger. Det betyr at antall scorede mål gjennom Bundesligas historie er 49 999.

Det er dermed gode muligheter for at mannen som scoret mål nummer 50 000 spiller for enten FC Augsburg eller Bayer 04 Leverkusen.

Det aller første Bundesliga-målet ble scoret for 54 år siden, 24. august 1963, da Friedhelm Konietzka, også kjent som bare «Timo», sendte Borussia Dortmund i ledelsen mot Werder Bremen, etter at det aller første oppgjøret i den da nyformede Bundesligaen, bare var ett minutt gammelt.



Han endte opp med å score totalt 72 mål på 100 Bundesliga-kamper for Borussia Dortmund og 1860 München.



«Der Bomber» og Stoppelkamp-Allee



Med så mye historie og så mange mål er det uten tvil noen interessante ting å plukke opp, ifølge Bundesliga.com.

DER BOMBER: Gerd Müller, tysk fotballs målkonge. Foto: Getty Images , Getty Images

• Målkongen: Gerd Müller (71), er Bundesligas overlegne toppscorer gjennom tidene. Han står med 365 Bundesliga-mål på 453 kamper, samtlige for Bayern München.

• Yngst og eldst: Nuri Sahin er tidenes yngste målscorer i Bundesliga, da han nettet i en alder av 17 år og 82 dager. I den andre enden av skalaen finner vi Mirko Votava som eldste målscorer. Han var 40 år og 121 dager da han jublet for nettsus.

• Målvakt-mål: Den tidligere Hamburg SV- og Bayer Leverkusen-målvakten Hans-Jörg Butt har stått for 26 Bundesliga-mål, og er dermed tidenes mestscorende keeper i ligaen. Samtlige mål kom på straffespark.

• Fra distanse: I oppgjøret mellom Karlsruher og SC Paderborn i 2014, scoret Moritz Stoppelkamp fra utrolige 83 meter. Den scoringen sørget for at han fikk en gate utenfor stadion oppkalt etter seg, Stoppelkamp-Allee.

• Raskeste mål: To spillere deler den tittelen, da både Kevin Volland og Karim Bellarabi påførte sine motstandere en skikkelig kalddusj etter ni sekunder. Førstnevnte gjorde det mot Bayern München, mens Bellarabi gjorde det mot Borussia Dortmund.

Ellers har det blitt scoret 3391 ganger på straffespark, 984 selvmål, 617 mål på overtid og 214 mål i første spilleminutt.

Måltørken er over

Det har vært en tøff sesong for Augsburg, som etter 20 kamper ligger på 13. plass. På sine 20 kamper har de sluppet inn 24 mål, 14 av de på hjemmebane. I tillegg er Leverkusen nesten målgarantister: de har scoret i hver Bundesliga-kamp siden 22. oktober. Det baner vei for at en målfarlig meksikaner skriver historie fredag kveld.

Trøbbel på privaten skal angivelig ha vært bakgrunnen for at Javier Hernández gikk elleve strake kamper uten nettkjenning. Målsniken brøt forlovelsen med Lucía Villalón i januar, og det kan se ut som at «den lille erten» også brøt målforbannelsen i samme slengen. Nå har mexicaneren slått tilbake med tre mål på sine siste to kamper, og står dermed med åtte mål på 18 kamper denne sesongen. Totalt har han scoret 25 mål på 46 Bundesliga-kamper for Bayer Leverkusen.

Med Hernández tilbake i scoringsform, er det mye som tyder på at han og Bayer Leverkusen kan utnytte et ustabilt Augsburg-forsvar, og samtidig skrive seg inn i historiebøkene med Bundesliga-mål nummer 50 000.

Vertenes Dominik Kohr (mb) har sonet ferdig. Konstantinos Stafydis (f) er usikker, og ellers mangler fem mann.

Bayer Leverkusen må unnvære Ömer Toprak (f) og Hakan Cakhanoglu (mb).

Vi foreslår et målscorerspill på mål nummer 50 000. Der lanserer vi nettopp Chicharito - som er i ferd med å finne tilbake til formen. Til pene 5.00 i odds forsøker vi et spill på at meksikaneren skriver seg inn i historiebøkene med gullskrift. I tillegg er en borteseier til solide 2.15 i odds et interessant spill.



Kampen vises på Eurosport Norge og spillestopp er klokken 20.25.