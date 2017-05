Hyller Uniteds nye stjerneskudd: – Han kan være stolt

Axel Tuanzebe (19) var den store overraskelsen i Manchester Uniteds startoppstilling mot Arsenal. Nå vanker det flere kamper for stortalentet.

Den engelske U-landslagsspilleren med kongolesisk opphav spilte hele kampen mot Arsenal i helgen, som var hans første i Premier League noensinne. Som høyreback fikk han i oppgave å fotfølge Alexis Sánchez gjennom kampen.

Etter Uniteds 2-0-tap ble Tuanzebe trukket frem som det eneste lyspunktet på en ellers dyster ettermiddag for Mourinhos menn.

– Jeg synes han gjorde en utrolig god jobb. Jeg tror Alexis kan navnet hans nå, for gutten spilte veldig bra, kommenterte United-manageren ifølge London Evening Standard etter kampen.

Tidligere Manchester United-forsvarer Gary Neville, som i dag jobber som TV-ekspert, er også full av lovord om 19-åringen.

– Du tenker at Tuanzebe møtte Alexis Sánchez, en verdensklassespiller, på en vanskelig stadion å spille på. Men han var fantastisk fra det første til det 90. minutt. Han kan være stolt. Han var Uniteds store pluss, sier Neville ifølge Manchester Evening News.

STOPPET SÁNCHEZ: Alex Tuanzebe (med ryggen til) har fått mye ros for måten han fulgte Arsenal-stjernen Alexis Sánchez på i helgen. Foto: Adrian Dennis , AFP

Trukket fra VM-tropp

Mourinho var så imponert av det han så av Tuanzebe mot Arsenal, at han ifølge Telegraph har sørget for å trekke spilleren ut av den engelske U20-VM-troppen fordi han trenger ham til flere kamper før sesongslutt.

Manchester United prioriterer Europa League, så Tuanzebe er høyaktuell for mer spill i de resterende Premier League-kampene mot Tottenham, Southampton og Crystal Palace.

– Alt er takket være mangeren, for han ga meg muligheten. Vi vant ikke, så det er en skuffelse, men personlig er jeg henrykt, sa Tuanzebe ifølge Independent etter sin Premier League-debut.

– Først ser du alle supporterne og tenker «herregud», men når kampen starter, så blir du så oppslukt av det at du bare konsentrerer deg om å gjøre jobben din. Manageren ga meg én oppgave: å følge Alexis. Og det virket som jeg gjorde det ganske bra, sa 19-åringen.

Det er først nå at Tuanzebe har blitt et kjent navn blant den jevne Premier League-entusiast, men allerede i november 2015 – 17 år gammel – ble han tatt ut i Louis van Gaals tropp til Premier League-kamp mot Crystal Palace.

– Axel ble sittende på benken, men erfaringen av å reise med laget, trene og være en del av laget er en viktig del av læringskurven, forklarte den nederlandske manageren ifølge Mirror.

INNE I VARMEN: Alex Tuanzebe (nummer to f.h.) trener med Manchester Uniteds A-lag før torsdagens avgjørende Europa League-semifinale. Her sammen med Phil Jones (f.v.), Daley Blind, Chris Smalling og Marcus Rashford. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Tuanzebe spiller neppe fra start i Europa League-semifinalen mot Celta Vigo torsdag. Det er trolig Antonio Valencia som spiller høyreback når 1-0-ledelsen fra den første kampen skal forsvares.

Mourinho sparte spillere som Valencia, Paul Pogba, Daley Blind, Marcus Rashford og Jesse Lingard i helgens 2-0-tap mot Arsenal, ettersom Europa League er klubbens soleklare prioritet.

