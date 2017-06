Hyller Rosenborgs australske venstreback

Rosenborgs Alex Gersbach (20) ble uttatt til Australias prøve-VM-tropp som en siste liten-erstatning for en skadet medspiller. Nå roses unggutten i hjemlandet.

Med bare ett poeng på sine to første gruppekamper er ikke Australia levnet de helt store sjansene til å avansere til prøve-VM-semifinale i neste uke foran dagens kamp mot Chile - en kamp de må vinne med to mål for å ta søramerikanernes plass, eller håpe på at andre resultater går deres vei.

Mens noen av de mer erfarne australske landslagsspillerne har slitt med ta nivået i lagets to første kamper mot Tyskland (2-3) og Kamerun (1-1) ble RBK-eren Gersbachs energi og entusiasme i den siste matchen lagt merke til.

– Alex leverte utmerket spill og hang bra med, bemerket Australias landslagssjef Ange Postecoglou om 20-åringens viktigste kamp og den første hele A-landskampen i en foreløpig kort karriere.

– Han har super teknikk, bidrar positivt i kampen og gjorde det bra med å fremskaffe straffesparket vårt og hadde i tillegg flere gode innlegg, var sjefens skussmål etter matchen, ifølge FIFAs websider.

Kapteinen Mark Milligan ga også honnør til Gersbach, som slo igjennom allerede som 17-åring for den australske toppserieklubben Sydney FC.

– Det er så herlig med såpass ung spiller som får beskjed om å være aggressiv og positiv i spillestilen - og så går «Gers» inn og er akkurat det, forklarte kapteinen til den australske storavisen Herald Sun.

Australia var tidligere en talentfabrikk som produserte stjerner som Mark Schwarzer (Middlesbrough), Josip Simunic (Hertha Berlin), Mark Viduka (Leeds), Harry Kewell (Liverpool) og Tim Cahill - som under VM 2006 og 2010 ble omtalt som den «gyldne generasjonen». Av disse er det kun det hjemlige ikonet Cahill (37) som fortsatt er med på landslaget med sine 99 landskamper. Men karrieren til den tidligere Everton-helten er åpenbart på oppløpssiden, og han er først og fremst benyttet som innbytter.

Socceroos, som det australske fotballlandslaget kaller seg, er ferd med å kvalifisere seg for sitt fjerde strake fotball-VM og møter Japan i en viktig bortekamp i slutten av august. Men nå er det Chile og prøve-VM som gjelder.

Australia hadde én dag mindre til restitusjon enn Kamerun før torsdagens uavgjorte oppgjør. I mandagens Tyskland-møte ble laget hjulpet av noen håpløse keepertabber av Bernd Leno. Vårt inntrykk er at Australia har ballen mye, men mangler fart offensivt og sliter med å komme til de store sjansene.

Chile står med fire poeng etter 2-0-triumfen over Kamerun og torsdagens 1-1 mot Tyskland. Med sin tetplass og ikke minst fordelaktige målforskjell har de det ene beinet allerede i neste ukes semifinale. Et uavgjortresultat holder i massevis. Men hvis de virkelig interesserer seg for det kan chilenerne fort skape rikelig med målsjanser i Moskva.

I tidligere innbyrdes møter er Chile ubeseiret med to seirer og en uavgjort kamp. For å heve oddsen noe går vi for et Chile-spill i en 0-1-handikappvariant til 1,90 i odds. Spillestopp er kl. 16.55 og TV2 Sport Premium sender kampen.