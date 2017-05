Hodebry for Solbakken før cupfinalen

Skadefravær og svake resultater preger Ståle Solbakken (49) og hans FC København før torsdagens cupfinale mot Brøndby.

Hovedstadslaget har, for aller første gang denne sesongen, tapt to strake seriekamper: 3-2 mot Midtjylland og 3-1 mot Lyngby.

Ved første øyekast kan det derfor virke som Solbakkens menn er i svak form, men de preges nok først og fremst av at de to siste kampene har vært sportslig ubetydelige ettersom seriegullet allerede var i boks.

Trolig er tapene, som kom midt i et svært tett kampprogram, et tegn på at absolutt alt handler om cupfinalen mot erkerival Brøndby – også kjent som «New Firm» – på Kristi himmelfartsdag.

Høyreback-problem

Mer bekymringsfullt er det nok for Solbakken at han har et stort høyreback-problem: Førstevalg Peter Ankersen er ute med et brukket bein, og hans norske reserveløsning Tom Høgli rekker ikke å bli klar til kamp.

Dermed er det kun én kampklar høyreback igjen i troppen: 17 år gamle Mads Roerslev, som bare har trent med A-laget i halvannen uke. Solbakken utelukker ikke å bruke ham fra start, til tross for at han bare har startet én seriekamp tidligere – mot Lyngby i helgen.

– Han er absolutt en mulighet. Vi har vært i den situasjonen før. Hvis en ung spiller kommer seg gjennom en sånn finale med bravur, så har du en ekstra spiller fremover. Men du kan også få en spiller mindre, sier Solbakken til Ekstra Bladet.

Han innrømmer at han ikke føler seg sikker på om Roerslev er klar for å spille en så viktig kamp, men påpeker at han ikke ville tatt ham ut i troppen hvis han ikke var aktuell for startoppstillingen. Samtidig understreker Solbakken at han har flere alternativer.

– Nicolai Boilesen (venstreback) er tilgjengelig, og vi har midtbanespillere som kan spille i den posisjonen. Et formasjonsbytte er også en mulighet.

