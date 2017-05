Hevder Monaco-sjefen er Arsenals førstevalg

Monaco-trener Leonardo Jardim (42) skal være favoritten til å erstatte Arsenal-manager Arsène Wenger (67).

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det er nemlig ikke bare Kylian Mbappé, Bernardo Silva og de andre brennhete Monaco-spillerne som har draget på toppklubbene.

Hjernen bak årets Champions League-sensasjon, trener Jardim, er nemlig også populær utenfor fyrstedømmets grenser.

Nye tips hver dag – besøk vår oddstipsside Tipster her!



Ifølge den franske TV-kanalen TF1 skal den portugisiske manageren være Arsenals førstevalg dersom de skulle skille lag med Wenger denne sommeren.

Jardim har ledet Monaco til semifinale i Champions League samt et nært forestående ligagull foran stormakten PSG i den franske ligaen. Suksessen har gjort ham høyaktuell for en rekke europeiske toppklubber.

Les mer: Dette er Premier League-gigantenes godtepose

Anbefales av Silvestre

Tidligere Manchester United- og Arsenal-back Mickaël Silvestre har anbefalt Arsenal å gå for Jardim dersom Wenger skulle gi seg etter sesongen.

– De burde se på noen som spiller angrepsfotball, som Leonardo Jardim i Monaco. Jeg håper ikke Diego Simeone kommer og spiller defensiv fotball, for Arsenals spillestill er angrepsfotball, og de burde fortsette med det, sier Silvestre til Sky Sports.

Lest denne? Kylian (18) er Europas heteste talent: – Helt spesiell

Jardim har skapt en målmaskin i Monaco: Kun Barcelona (108 mål) har scoret flere seriemål enn monegaskernes 98 denne sesongen.

– Han fremstår som en av de mest spennende, unge trenerne i Europa nå. Det han har gjort med Monaco i år er ekstremt imponerende, og både i Monaco og i Sporting viste han at han er ekstremt dyktig med unge spillere, sier Trond Johannessen, VGs journalist på internasjonal fotball.

Han er imidlertid ikke helt overbevist om portugiseren er klar for Arsenal-utfordringen.

– I begge disse klubbene har han jobbet uten et voldsomt forventningspress, i hvert fall ikke på nivå med det som eventuelt vil møte ham i Arsenal. Spørsmålet er om han vil være like sterk i en klubb der kravene er enorme – og stjernene både tjener mye større penger og har mye større egoer. Det er det umulig å få svar på før han eventuelt har prøvd. Men det er liten tvil om at Jardim rent fotballfaglig er kvalifisert.

42-åringen har kontrakt med Monaco frem til 2019 og har gjort det klart at han vil vente til etter sesongslutt med å diskutere sin egen fremtid i klubben.

Monacos visepresident Vadim Vasilyev uttalte i et nylig intervju med L'Équipe at han har klokkertro på at portugiseren blir værende i fyrstedømmet også neste sesong.

– Han er under kontrakt, han er fornøyd med å være her, og det er ingen grunn til at han skal dra. Samarbeidet er veldig godt. Dessuten er vi også en stor klubb, sa russeren.

Nye oddstips hver dag? Følg Tipster på Facebook her

VGs tips: Målfattig hjemmeseier

Monaco trenger bare én seier på de tre siste seriekampene for å sikre seg det franske seriegullet foran Paris Saint-Germain. Men i Champions League skal det et lite mirakel til for at de skal ha sjans på trofeet.

Det tapte nemlig 2-0 på hjemmebane i den første semifinalen mot Juventus, som de møter til returkamp i Torino tirsdag kveld.

Mens Monaco stilte toppet i helgens 3-0-seier over Nancy, valgte Juventus å spare en rekke profiler i helgens lokaloppgjør mot Torino (1-1).

Besøk vår oddstipsside Tipster!



Vi ser for oss en kamp der Juventus, som kun har sluppet inn to mål i Champions League denne sesongen, fokuserer på å bure igjen bak. Men etter hvert som klokken går, vil Monaco ta større og større sjanser, noe som vil åpne opp for fete kontringsmuligheter for italienerne. Vi tror de til slutt stikker av med seieren og sikrer seg en plass i finalen.

Vårt tips er derfor som følger: Juventus-seier hjemme mot Monaco til 1,58 i odds. Kampen vises på Viasat 4. Spillestopp er klokken 20.40.

Et annet aktuelt spill, hvis man synes 1,58 i odds er litt tynt, er under 2,5 mål til 1,93 i odds. Juventus slipper knapt inn mål, og vil neppe kaste alle mann i angrep mot Monaco. Dermed blir det neppe noen målfest i Torino.