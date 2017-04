Hevder Bayern har lagt spesiell Ramos-plan

Bayern München skal ha lagt en spesiell plan for å stoppe Sergio Ramos (31) – og sørge for at han blir utestengt i returkampen.

Det er den spanske storavisen Marca som hevder å kjenne til tyskernes plan for å gjøre livet surt for Real Madrids målfarlige midtstopper.

Manager Carlo Ancelotti vet nemlig alt om hvor målfarlig Ramos kan være; han var selv Real Madrid-trener da den spanske midtstopperen stanget inn den reddende utligningen mot Atlético Madrid i Champions League-finalen i 2014. Fra før hadde Ramos allerede bidratt med en scoring i semifinalen mot... Bayern München.

Nå er Ancelotti på motsatt banehalvdel. En av hans hovedoppgaver for å slå ut Real Madrid, blir å stanse måltrusselen Ramos, som fra stopperposisjon har scoret smått utrolige 10 mål allerede denne sesongen.

– Han fortsetter å score mirakuløse mål. Han gjør det fordi han har kvalitet foran mål. Han kunne faktisk lett vært en spiss. Noen ganger spøkte jeg med ham og sa at jeg skulle bruke ham som spiss, sa Ancelotti nylig i et intervju med AS.

GODT KJENT: Carlo Ancelotti (t.h.) kjenner godt til Sergio Ramos (i midten) fra tiden i Real Madrid. Til venstre: Cristiano Ronaldo. Her i 2014. Foto: Javier Soriano , AFP

Med dette i bakhodet har Ancelotti, ifølge Marca, bestemt seg for at to spillere får i oppgave å markere Ramos på defensive dødballer: Javi Martínez og Jérôme Boateng.

Vil fremprovosere gult kort

Men den italienske Bayern-sjefen har planer om mer enn bare å hindre Ramos fra å score mål. Real Madrid-stopperen står nemlig i fare for å bli suspendert til returoppgjøret, som han mister dersom han får et gult kort på Allianz Arena onsdag kveld.

Det vil være en liten katastrofe for Zinédine Zidane & Co. Fra før er nemlig både Pepe og Raphaël Varane ute med skade. Skulle Ramos også miste returkampen mot Bayern München, så vil Real Madrid trolig bli tvunget til å stille med Nacho Fernández og midtbanespilleren Casemiro som stopperpar. Det har aldri skjedd før.

– Jeg håper at vi ikke trenger å bruke flere midtstoppere. Jeg stoler på de to midtstopperne vi har tilgjengelig, Nacho og Ramos. Vi må beholde roen, og så får vi se hvordan de går, sier Zinédine Zidane på pressekonferansen før kamp.

Marca skriver at Bayern Münchens angrepsspillere Robert Lewandowski, Franck Ribéry, Arjen Robben og Thomas Müller alle har blitt bedt om å drible, utfordre og provosere Ramos og oppfordre dommer Nicola Rizzoli til å gi midtstopperen gult kort.

Historien taler heller ikke for Sergio Ramos, som har fått gult kort i to av sine tre siste kamper på Allianz Arena. Og som allerede står med 11 gule kort denne sesongen.

– Jeg kjenner veldig godt til potensialet til Sergio Ramos, men vi konsentrerer oss om våre egne styrker, sier Ancelotti på pressekonferansen før onsdagens kamp.

