Her er U20-VMs største stjerneskudd

U20-VM i Sør-Korea er i full gang. Her er noen av talent-navnene du bør notere deg.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Turneringen startet på lørdag og varer frem til finalen den 11. juni. Blant forhåndsfavorittene er Frankrike og England, men mesterskapet har tidligere servert noen overraskelser: Serbia, Frankrike, Brasil, Ghana og Argentina er de siste vinnerne.

Daglige oddstips får du på Tipster!



Ofte er disse mesterskapene et forvarsel på hva internasjonal toppfotball kan ha i vente i årene som kommer: Philippe Coutinho anførte Brasil i 2011, og Paul Pogba herjet da Frankrike vant i 2013.

I år er flere unggutter trukket fra VM-troppene fordi de spiller en viktig rolle på klubblaget sitt. Keeperfenomenet Gianluigi Donnarumma og de franske supertalentene Ousmane Dembélé og Kylian Mbappé er unge nok til å være med, men er opptatt med viktigere ting.

Les også: Benzemas heftige sextape-oppgjør

Det er likevel mange unge, spennende talenter å se opp for under det sørkoreanske mesterskapet. Med bakgrunn i vurderinger og rangeringer fra Fox Sports, Bleacher Report og ESPN har vi plukket ut disse spillerne:

Dominic Solanke (England og Chelsea)

Høy og atletisk spiss som har imponert for engelske aldersbestemte landslag lenge. Hadde en imponerende sesong i nederlandske Vitesse forrige sesong, på utlån fra Chelsea, men denne sesongen har han stagnert litt på grunn av kontraktsuenigheter i London-klubben. Fikk noen A-kamper under sesongoppkjøringen i fjor, men ingen offisielle ennå. Har allerede scoret et mål i mesterskapet.

Her er Eliteseriens raskeste spiller:

Alban Lafont (Frankrike og Toulouse)

Ansett som Frankrikes største keepertalent. Lafont har allerede spilt 60 kamper for Toulouse i Ligue 1, der han har forbløffet mange med sterke prestasjoner i så ung alder. Spesielt hans elleville reflekser skiller seg ut; det fikk blant annet PSG erfare da de ble slått av Toulouse denne høsten.

Les også: Foran Ødegaard på talentliste

Adalberto Penaranda (Venezuela og Watford)

Et konstant uromoment i angrep, og åpenbart et enormt talent, men dessverre var 2016/17-sesongen en skuffelse der to strake utlån ikke fungerte: Han fikk bare én kamp fra start for Udinese i Serie A på høsten, så ble det bare én kamp fra start for Málaga denne våren. Hans neste utlånsvalg blir ekstremt viktig. Har allerede 12 A-landskamper.

Overtidsdrama da Stabæk reddet poeng:

Rodrigo Bentancur (Uruguay og Juventus)

Fysisk dominant, men også teknisk midtbanespiller som går fra Boca Juniors til Juventus denne sommeren. Denne turneringen er en fin mulighet for ham til å imponere sin nye italienske arbeidsgiver og vise at han er klar for store oppgaver allerede. Han er uten tvil en av de mest kjente profilene i mesterskapet takket være sin storovergang til Serie A.

Husk å følge VGs oddstipsside Tipster på Facebook og Twitter.



Issa Diop (Frankrike og Toulouse)

Midtstopper. Lagkamerat på både klubb- og landslag med tidligere nevnte Lafont. Har allerede startet over 50 kamper i Ligue 1, har en vanvittig fysikk, men trives også med å behandle ballen. Han blir koblet til en overgang til blant annet Manchester City, Arsenal, Chelsea og RB Leipzig.

VGs tips: Ny storseier for England

England spiller sin andre kamp i mesterskapet tirsdag når de møter Guinea.

England fikk en eventyrlig start på turneringen da de slo Argentina 3-0 i den første kampen. Seieren var engelskmennenes første i denne turneringen siden 1997. Med Chelsea-talentet Solanke (a) som største profil, og kjente Liverpool-fjes som Ejaria og Ojo på benken, virker England å ha en fin årgang på vei.

Nye oddstips hver dag? Følg Tipster på Facebook her

Guinea fikk en langt tøffere start på mesterskapet da de tapte 3-0 mot vertsnasjon Sør-Korea. De fremstår som det svakeste laget i gruppe A.

Vi tror England vinner komfortabelt, og prøver oss på et handikap-spill. England-seier med 0-1 i handikap gir 1,80 i odds. Kampen vises på Eurosport 1. Spillestopp er klokken 09.55.