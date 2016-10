Her er toppkampens mange dueller

Toppoppgjøret i Premier League søndag er ikke bare et møte mellom to av de beste lagene. Det kan by på mange interessante dueller.

Tottenham og Manchester City er de to eneste Premier League-lagene som er ubeseiret foran storkampen i London – lagenes siste kamp før et nytt såkalt landslagsopphold.

Tottenham hamret inn to bortemål før Middlesbrough fikk redusert sist (2-1), mens Manchester City trengte litt tid på å bryte ned Swansea i Wales (3-1). Til dagens kamp har vi plukket ut fire duellpunkter:

• Managerduellen. Mauricio Pochettino har bodd store deler av sitt voksne liv i Barcelona. Både som spiller og trener for La liga-klubben Espanyol – argentineren og katalaneren Pep Guardiola har møttes mange ganger i disse rollene. I februar 2009 ledet Pochettino Espanyol til lagets første derbyseier på 27 år med 2-1-triumfen på Camp Nou, ifølge The Guardian.

• Scoringsduellen. Citys Sergio Agüero har signert 27 nettkjenninger på sine 27 seneste Premier League-kamper. Det er «litt» mer enn Tottenhams Son Heung-Min. Men sørkoreaneren har vist en kraftig bedring i høst med fem mål på fem matcher. I fjor scoret han samme antall på 37 kamper.

• Tottenham er det laget med færrest innslupne ligamål – tre. Og det til tross for at lagets førstekeeper og kaptein Hugo Lloris «bare» har spilt i fire av seks åpningskamper. I alt har Tottenham kun sluppet inn fire mål på 720 minutter (alle turneringer). Gjestene er ikke langt bak – kun fem baklengsmål har det blitt i ligaen så langt. Dessuten har bortelaget scoret flest ligamål etter de seks første kampene – 18.

• Man. City jakter på revansje etter å ha tapt begge innbyrdes møter i fjor. Møtene mellom disse lagene pleier å være målrike. Det vitner 22 scoringer på 5 siste kamper – 9 for Spurs og 13 for City noe om. Ifølge BBC har Tottenham vunnet 22 av 38 Premier League-møter mot de himmelblå fra Manchester. Skulle vertene vinne søndag er City det laget de har slått flest ganger i PL.

Under fredagens pressekonferanse var Pep Guardiola full av beundring for Tottenham. Mer enn de vanlige høflighetsfrasene som managere og spillere vanligvis lirer av seg i forkant av kamper:

– Alle som liker fotball bør se på Tottenham. De er proaktive, ikke reaktive. Det er så mange lag der ute som bare ligger og venter for å se hva motstanderen gjør – og så reagerer. Men ikke Tottenham. De skaper sitt eget spill, sa den tidligere Barcelona-treneren.

Hjemmelaget må foreta en helsesjekk av Danny Rose (f), Moussa Dembélé (mb) og Eric Dier (mb). Men Harry Kane (a) er ute.

Manchester City stiller til kampstart uten Vincent Kompany (f), Fabian Delph (mb), Kevin De Bruyne (mb) og Nolito (a).

Hjemmelaget drar fordel av én dag mer spillefri etter lagenes bortekamper i midtukens Champions League. City spiller litt på marginer i forsvar. Det kan bli farlig mot et så sterkt lag som Tottenham, men har i hvert fall rikelig med offensive egenskaper.



Slik det står lander vi på et uavgjortspill. Oddsen er 3,25, spillestopp er kl. 15.10 og TV2 Sport Premium viser kampen.