Her er Liverpools heteste talenter

Jürgen Klopp stilte med tidenes yngste Liverpool-lag i den første kampen mot lille Plymouth. Nå får ungguttene trolig sjansen igjen.

Og i den anledning har VG tatt en titt på fem av de mest spennende talentene fra Liverpool-akademiet som har fått eller kan få en sjanse på A-laget denne sesongen.

– Jeg synes det er mye å si om noen av våre unge spillere. Vi er virkelig fornøyde med situasjonen, sier Klopp om talentene sine ifølge Mirror.

Trent Alexander-Arnold (18)

Steven Gerrard hyllet ham i sin 2015-biografi «My Story» allerede en god stund før Jürgen Klopps ankomst på Merseyside. Denne helgen fikk Alexander-Arnold, overraskende nok, sin første Premier League-kamp fra start – og dét mot Manchester United. Tidligere i sesongen hadde han imponert i en ligacupkamp mot Leeds.

Alexander-Arnold var i utgangspunktet en sentral midtbanespiller, men har blitt omskolert til høyreback på seniornivå. Der bidrar han med mye løpskapasitet og godt pasningsspill, noe som gjør ham til en offensiv ressurs. Liverpools Ragnar Klavan var full av lovord om 19-åringen etter søndagens kamp mot Manchester United.

– Store komplimenter til Trent. Å hoppe inn på så kort varsel, bare noen timer før kampen, og å spille som han gjorde på Old Trafford, viser at han har store kvaliteter og er en god spiller, sier Klavan til klubbens hjemmeside.

Sheyi Ojo (19)

Ojo fikk Liverpool-debuten allerede i første halvdel av 2015/16-sesongen, før han ble lånt ut til Wolverhampton. Nå er den kjappe vingen tilbake i Liverpool, der han har fått én FA-cupkamp (mot Plymouth) så langt denne sesongen. Høstsesongen mistet han på grunn av en ryggskade.

Han var i utgangspunktet spådd som et supertalent, men Liverpool frykter nå at han skal ende opp med en lignende utvikling som Jordon Ibe, som i dag spiller for Bournemouth. Likevel er de ikke klare for å slippe ham helt ennå.

Ifølge Liverpool Echo skal nemlig Championship-lederne Newcastle og en rekke andre klubber være interesserte i å hente Ojo på lån, men Jürgen Klopp skal ikke være villig til å la 19-åringen gå.

Benjamin Woodburn (17)

Den 1999-fødte spissen ble i november i fjor historisk da han sendte Liverpool videre i ligacupen mot Leeds. Woodburn ble, 17 år og 45 dager gammel, tidenes yngste målscorer for klubben da han dundret ballen i nettaket. Scoringen kom bare dager etter at han hadde fått sin Premier League-debut mot Sunderland.

Woodburn har hatt en kométkarriere så langt: Han startet 2016 på trening med U16-laget til Liverpool, og avsluttet det som Premier League-spiller og rekordmålscorer på A-laget. For to uker siden fikk han igjen sjansen, denne gangen fra start, mot Plymouth i FA-cupen.

Jürgen Klopp er en stor fan av sin unge angrepsspiller, men passer på ikke å snakke altfor mye om ham.

– Jeg er veldig fornøyd med ham. Det eneste problemet er at jeg er redd for alle dere i mediene. Det er derfor jeg er så stille, sa Klopp etter Woodburns rekordkveld i november.

Ovie Ejaria (19)

Den engelske U20-landslagsspilleren var lenge en del av Arsenals akademi, der han begynte allerede som 7-åring. Men i 2014, da Ejaria var 16 år gammel, valgte Arsenal å skille lag med ham.

– Det var tøft. Og det kom ærlig talt som litt av et sjokk. Men jeg var så heldig at jeg hadde tilbud fra en rekke andre klubber. Jeg valgte Liverpool og er fornøyd med valget mitt, sa Ejaria til Liverpool Echo i oktober.

Liverpool er utvilsomt også fornøyde. Ejaria har denne sesongen debutert for Liverpools A-lag i både Premier League, FA-cupen og ligacupen. En aldri så liten revansj for den angrepsglade midtbanespilleren.

Harry Wilson (19)

Hans tid har trolig kommet. Harry Wilson, kaptein på Liverpools U23-lag, får trolig sin A-lagsdebut for Liverpool i omkampen mot Plymouth. 19-åringen har vært på trening med førstelaget i dagene før FA-cupoppgjøret.

Den unge vingen har lenge vært på radaren: Allerede i 2013 ble han, bare 16 år og 208 dager gammel, tidenes yngste spiller for Wales' A-landslag. Denne sesongen har han vært i storform på Liverpools U23-lag, der han har nettet 19 mål og slått ni målgivende pasninger.

– Harry er på et virkelig godt sted. Han jobber veldig hardt, jobber for laget og vil bli bedre og imponere manageren (Klopp). Han vet at det neste steget for ham er å trene på Melwood (med A-laget) på regelmessig basis, sier Liverpools U23-trener Mike Garrity ifølge Liverpool Echo.

