Her er kult-trenerens galeste historier

Marcelo Bielsa (61) er tilbake i internasjonal klubbfotball. Det er en grunn til at han blir kalt «gærningen».

– Min beundring for Bielsa er enorm, sa Manchester City-manager Pep Guardiola da det ble klart at den argentinske treneren tar over den franske storklubben Lille til ved slutten på inneværende sesong.

Marcelo Bielsa (61) * Argentinsk fotballtrener * Aktuell: Klar for den franske storklubben Lille fra og med slutten av denne sesongen * Født i Rosario i Argentina, samme sted som Lionel Messi * Tidligere klubber: Newell's Old Boys (Argentina), Atlas (Mexico), América (Mexico), Vélez (Argentina), Espanyol (Spania), Argentina, Chile, Athletic Bilbao (Spania) og Marseille (Frankrike).

– Han har hjulpet meg mye med sine råd. Hver gang jeg snakker med ham, så føler jeg at han vil hjelpe meg. Det har ingenting å si hvor mange titler han har vunnet, for det er mye mindre viktig enn hvordan han har påvirket fotballen. Derfor er han, for meg, verdens beste trener. Jeg gleder meg til å se ham i Lille neste sesong, sa Guardiola ifølge Marca.

Bielsas største tittel som internasjonal topptrener er kanskje OL-gullet med Argentina i 2004. På tre sesonger som klubbtrener i Europa (Athletic Bilbao og Marseille) har han aldri vunnet et trofé. Likevel er han genierklært av idrettens fremste profiler på grunn av sine radikale metoder, ultraoffensive filosofi og lidenskap for spillet.

Men i tillegg til den geniale delen av Bielsa, finnes også den gale delen, som er minst like viktig for kult-statusen han har fått. «Er han virkelig så gal som de sier?», fikk Athletic Bilbao-stjernen Iker Muniain spørsmål om en gang. «Nei, han er galere», svarte han.

Kvelertak og håndgranat

VG har, gjennom aviser som blant annet The Guardian, L'Équipe og AS, samlet opp noen av de mest spesielle historiene om «El Loco» – gærningen – Marcelo Bielsa:

** FINGEREN: Fernando Gamboa er en tidligere argentinsk landslagsspiller som ble oppdaget av Bielsa i Newell's Old Boys. Han forteller om en samtale han hadde med treneren i 1990, dagen før en kamp mot erkerivalen Rosario Central:



– Det var en søndag etter siestaen. Jeg satt og spilte Pacman da Bielsa kom bort til meg. Han begynte å snakke mens jeg fortsatte å spille. Da avbrøt han meg: «Se på meg, jeg snakker... Hva ville du vært klar til å gjøre for å vinne kampen i morgen?» Jeg svarte at jeg var klar for å kaste meg frem med hodet først for å unngå baklengsmål. Da sa han: «Mer! Du må ville det mer!» Da viste han meg hånden sin. «Hvis jeg ble lovet seieren, så kunne jeg kuttet av meg en finger», sa han. Jeg så på ham. Han tullet ikke.

** HÅNDGRANATEN: To meget vellykkede år ut i sin første jobb som hovedtrener i argentinske Newell's Old Boys, i februar 1992, tapte laget hans hele 6-0 mot San Lorenzo i Copa Libertadores. Et titalls rasende supportere møtte opp utenfor huset til Bielsa etter ydmykelsen. Da kom den da 37 år gamle treneren ut av huset med en granat i hånden. «Hvis ikke dere går vekk, så kaster jeg den», skal Bielsa ha ropt. Noen måneder senere hadde han ledet klubben til finale i turneringen.

** TELEFONFORBUDET: Bielsa var så opptatt av fullt fokus i sesongforberedelsene, at han tok med hele laget til en militærleir som oppkjøring. Der var de fullstendig isolert fra omverdenen. Det var bare én telefon der, men den skulle bare brukes i nødstilfeller.

– Jeg sa til kona mi, som er i ferd med å føde, at hun må ringe faren sin hvis noe skulle skje. Denne telefonen må kun brukes i ekstreme nødstilfeller, sa Bielsa.

ARGENTINA-SJEF: Marcelo Bielsa var argentinsk landslagstrener fra 1998 til 2004. Her på en preseskonferanse i Libya, med et bilde av Muammar al-Gaddafi i bakgrunnen. Foto: , Getty Images

** KLOSTERET: Etter å ha ledet det argentinske landslaget fra 1998 til 2004, var Bielsa utslitt og tom. Da tok han en ekstrem beslutning.

– Jeg stengte meg inne i et kloster. Jeg tok med meg bøker. Jeg hadde hverken telefon eller fjernsyn. Så jeg leste mye. Jeg tror aldri jeg har møtt noen som har lest like mye som meg om fotball. Det varte i tre måneder. Jeg begynte å snakke med meg selv. Jeg tror jeg virkelig begynte å bli gal, har Bielsa fortalt.

** KVELERTAKET: Bielsa hadde levert en god debutsesong i Athletic Bilbao, med finale i både Copa del Rey og Europa League. Han reiste til Argentina på ferie før han kom tilbake til Bilbao for å forberede den nye sesongen. Men renovasjonsarbeidet på treningsfeltet var langt bak skjema. Da ble Bielsa fullstendig rasende og tok kvelertak på arbeidslederen. Dagen etter gikk han selv til politistasjonen og meldte seg for sin voldelige opptreden.

– Jeg er ansvarlig for alt som skjedde, men dette var svindel, tyveri og bedrag. Å gjennomføre sesongforberedelsene i slike forhold diskrediterer meg i min trenerrolle. Når man planlegger byggearbeid, så respekterer man datoene, forklarte Bielsa.

** PRESSEKONFERANSEN: Etter fire seriekamper som Marseille-trener på høsten i 2014, gikk Bielsa berserk på en pressekonferanse, der han langet ut mot ledelsen i klubben. Han beskyldte klubbpresident Vincent Labrune for å ha gjort løfter han visste at han ikke kom til å holde, slaktet storkjøpet av stopperen Dória og sa han var imot det, beskyldte styret for løgner.

– Jeg vil ikke bli stilt ansvarlig for måten prosjektet har blitt gjennomført på, sa Bielsa.

KJØLEBOKSEN: Marcelo Bielsa satt alltid på kjøleboksen sin under Marseille-kampene. Her mot Monaco i mai 2015. Foto: Claude Paris , AP

** SJOKK-EXITEN: Til tross for den elleville pressekonferansen i september, leverte Bielsa en fabelaktig sesong i Marseille, der han sørget for underholdende fotball, stappfulle tribuner og en sårt etterlengtet entusiasme i havnebyen. Men så, på en pressekonferanse minutter etter et pinlig hjemmetap mot Caen i første serierunde i andre sesong, kunngjorde Bielsa at han nettopp levert sin oppsigelse til presidenten. Beskjeden kom helt ut av det blå og skapte sjokkbølger over fransk fotball.

– Jeg kan ikke akseptere denne ustabile situasjonen, sa Bielsa, som var misfornøyd med at styret ønsket å endre betingelsene for hans nye kontrakt med klubben.

** TODAGEREN: Et år senere virket alt å være klart for Bielsa-comeback i europeisk klubbfotball. Skulle vi endelig få tilbake den lidenskapelige raringen i den tettsittende joggedressen og kjølebagen han alltid sitter og grubler på under kampene? Onsdag den 6. juli signerte Bielsa for italienske Lazio. To dager senere sluttet han i klubben.

– Vi hadde en avtale om at det var et uunnværlig krav å signere minst fire spillere før den 5. juli, med mål om at de skulle delta i sesongoppkjøringen. Men ingen spiller har blitt signert, forklarte Bielsa.

