Her er januarvinduets dyreste overganger

Premier League, fransk Ligue 1 og kinesisk fotball dominerte overgangsvinduet i januar.

Natt til 1. februar stengte overgangsvinduet i januar, som for mange toppklubber ble stille og rolig, men som for andre ble litt av et lurveleven.

Kinesiske klubber, noen engelske topplag og – kanskje litt overraskende – franske lag tok frem sjekkheftene og sikret seg noen vinterforsterkninger.

VG har tatt en titt på de seks dyreste overgangene som har skjedd i løpet av den siste måneden (prisen er oppgitt i norske kroner etter dagens kurs):

6. Morgan Schneiderlin (204 millioner)

Fra Manchester United til Everton. Den franske midtbanespilleren ble aldri en hit på Old Trafford etter overgangen fra Southampton i 2015. Etter å ha fått svært lite tillit av José Mourinho denne sesongen, signerte han for Everton, som trolig har langt mer bruk for ham. Etter to innhopp mot Manchester City og Crystal Palace fikk han sin første kamp fra start i bortekampen mot Everton onsdag (1-1).

5. Goncalo Guedes (221 millioner)

Fra Benfica til PSG. 20-åringen er regnet som en av Portugals mest lovende angrepsspillere. Etter gode prestasjoner i både ligaen og Champions League for Benfica var Guedes ettertraktet av flere europeiske toppklubber, deriblant Manchester United. Til slutt falt valget på PSG, der han får hard konkurranse av Ángel Di María, Edinson Cavani, Lucas Moura, Hatem Ben Arfa og Julian Draxler om å få spilletid. Guedes debuterte for sin nye klubb da han fikk tre minutter i 1-1-kampen mot Monaco søndag.

4. Dimitri Payet (259 millioner)

Fra West Ham til Marseille. Vinterens store overgangssaga. Payet bestemte seg tidlig i januar for å nekte å spille mer for West Ham for å presse gjennom en overgang hjem til Marseille, fordi både ham selv, kona og de to barna deres ikke trivdes i London og ønsket seg tilbake til den franske havnebyen. Etter flere ukers økonomisk håndbak mellom West Ham og Marseille ble klubbene til slutt enige, og Payet debuterte tirsdag kveld foran et nesten fullsatt Stade Vélodrome som ønsket ham velkommen med voldsomme ovasjoner.

3. Gabriel Jesus (280 millioner)

Fra Palmeiras til Manchester City. Han skal visst være det beste fra Brasil siden Neymar, og hans første City-kamper tyder på at det kan stemme. Jesus var klar for City allerede i sommer, men fortsatte i Palmeiras helt til januar. Så langt har han fått tre kamper for Pep Guardiolas menn, deriblant to fra start, og i den siste mot West Ham var han banens soleklare gigant med både mål og målgivende. «En fighter med nese for mål», var dommen fra Guardiola etter 4-0-seieren.

2. Julian Draxler (310 millioner)

Fra Wolfsburg til PSG. 23-åringen, som vant VM med Tyskland i 2014, har lenge blitt ansett som en av Europas mest lovende offensive spillere. Men potensialet hans har bare vist seg ved noen sporadiske tilfeller, som mot Real Madrid i Champions League på våren i fjor eller Slovakia i EM i fjor sommer. Etter å ha havnet i en disputt med Wolfsburg var det ingen annen løsning enn en overgang i januar. Så langt har det vært en suksess: Draxler har rukket å score fire mål på fem kamper for PSG.

1. Óscar (600 millioner)

Fra Chelsea til Shanghai SIPG. Denne overgangen var det store symbolet på at Kina har blitt en aktør å regne med på det internasjonale overgangsmarkedet. De hadde betalt dyre dommer fra før, men Óscar regnes som den første europeiske toppspilleren som i sin beste alder velger å forlate en av verdens beste ligaer for å spille i den kinesiske superligaen.

En av overgangsvinduets mest aktive klubber, Marseille, skal i aksjon fredag kveld. Klubben har forsterket seg med fire signeringer i januar: Midtstopperen Grégory Sertic fra Bordeaux, venstrebacken Patrice Evra fra Juventus, midtbanespilleren Morgan Sanson fra Montpellier, og den offensive stjernen Payet fra West Ham.

Vi tror Marseille får en grei oppgave i å slå nedrykkstruede Metz på bortebane, der Payet trolig får sin første kamp fra start etter comebacket. Derfor spiller vi borteseier til 1,80 i odds.