Her er grepene bak Zidanes rekord-suksess

Zinédine Zidane har rundet ett år som Real Madrid-trener. Han har vunnet flere trofeer enn han har tapt kamper.

To tap: 0-1 mot Atlético Madrid den 27. februar, 0-2 mot Wolfsburg den 2. april. Og tre trofeer: Champions League, UEFA Super Cup og klubb-VM.

Det sier mye om Zidanes første år som Real Madrid-trener – og som topptrener i det hele tatt.

Enda mer talende er kanskje det faktum at den snaubarberte skallen fra Marseille nå har ledet Real Madrid i 39 strake kamper uten tap. Det er utligning av den spanske rekorden til Barcelona, og regelrett knusing av Real Madrids gamle rekord fra 1989 på «bare» 34.

– Jeg er en vinner. Jeg liker å vinne. Jeg har det i meg, og jeg kommer aldri til å bli mett, sier Zidane i et ferskt intervju med magasinet France Football, som har kåret ham til årets franske trener foran Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps.

– Jeg følte det virkelig

«Zizou» vant alt som kunne vinnes da han selv danset rundt på gresset for Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid og det franske landslaget. Nå gjør han det samme som trener.

Men suksessen har ikke kommet over natten: Ti år gikk fra Zidanes siste kamp som spiller til hans første som trener for Real Madrids førstelag. I mellomtiden har han gått gradene fra trenerutdanning i Frankrike til assistenttrener for Carlo Ancelotti til hovedtrener for Martin Ødegaards Castilla, helt til en telefon fra klubbpresident Florentino Pérez den 4. januar 2016: «Zinédine, vil du bli treneren til Real Madrid?»

– I det øyeblikket sa jeg til meg selv at tiden var inne. Klubben kunne valgt en annen trener, og mange trodde de kom til å gjøre det. Da presidenten ringte meg, svarte jeg umiddelbart: «Jeg er klar.» Jeg følte det virkelig, sier Zidane til France Football.

Respekt, løping og taktiske triumfer

Siden har det aller meste gått hans vei. Likevel er det fortsatt mange som mener at Real Madrids gode resultater ikke skyldes at deres fransk-algeriske trener er spesielt dyktig. Zidane-effekten er mindre tydelig enn det åpenbare preget Pep Guardiola satte på sitt Barcelona da han tok over som ung hovedtrener i 2008. Zidanes lag styrer ikke kampene på samme måte, dominerer ikke motstanderen i samme grad.

Men noen tydelige grep kan 44-åringen ta æren for:

Han har, med en legendestatus og en karisma som skaffer ham mye respekt, skapt harmoni i en garderobe som de fleste sliter med å håndtere, noe Sergio Ramos skrøt av nylig på Twitter: «Siden han kom har spillergruppen endret seg fullstendig. Zidane er flink til å håndtere garderoben.» Såpass respektert er han at selv Cristiano Ronaldo, uten å klage, går med på å bli hvilt i ny og ne.

– Det jeg ønsker, er å overbevise spillerne mine om at alle er viktige, sier Zidane.

Derfor valgte han å holde seg unna spillersigneringer i sommer, bortsett fra å utløse tilbakekjøpsklausulen til Álvaro Morata, men han investerte i støtteapparatet sitt ved å hente inn den fysiske treneren Antonio Pintus.

Zidane mener at Pintus, som han selv hadde som fysisk trener da han spilte i Juventus, var mye av grunnen til at han ble så komplett som fotballspiller. Så da fikk han Pintus til å kjøre knallharde løpeøkter med Real Madrid-spillerne, og resultatet er tydelig: Laget løper mer, presser høyere og holder ut lengre enn motstanderne sine.

– Med Pintus jobber vi på en forskjellig måte, vi jobber hardere og lider mye på treningsfeltet. Det er et godt tegn. Vi løper mye mer uten ballen, bekreftet Raphaël Varane nylig.

I tillegg kan Zidane vise til noen imponerende taktiske triumfer, og da spesielt 3-0-seieren over vanligvis så solide Atlético Madrid i november, som førte til at Madrid-pressen døpte ham til «kongen».

