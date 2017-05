Her er alt du må vite om topp- og bunnkamp i de store ligaene før serieavslutningen

Både Real Madrid og Juventus kan avgjøre hver sin liga med seier i neste kamp. I Frankrike kan hele fem lag rykke ned fra Ligue 1. VG har sett på toppligaene før innspurten.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

VG har tatt en titt på de fire store ligaene Premier League, La Liga, Ligue 1 og Serie A og sett på hvordan det ligger an i topp og bunn før de siste kampene skal spilles. Det er en runde igjen i England, Spania og Frankrike, to i Italia.

Daglige oddstips? Sjekk ut VGs oddstipsside her

Bundesliga-gullet deles ut til Bayern München, som ble historiske etter sin femte strake Bundesliga-tittel.

La Liga:

Eneste toppligaen – sammen med Serie A – med noe spenning igjen i toppen. Real Madrid vant sin hengekamp mot Celta Vigo 17. mai og har nå 90 poeng med en runde igjen. Hovedstadslaget møter Málaga borte i siste kamp, mens Barcelona ligger tre poeng bak og tar imot Eibar på Camp Nou.

Hvis ikke Barcelona tar tre poeng vinner Real ligaen uansett resultat mot Málaga, mens Cristiano Ronaldo og co. må ta poeng for å sikre tittelen hvis Barcelona slår Eibar.

Atlético Madrid og Sevilla har kapret henholdsvis 3. og 4.-plassen, mens Villarreal (64 poeng), Athletic Bilbao (63 poeng) og Real Sociedad (63 poeng) kniver om 5. og 6. plass, som gir hhv. Europa League-gruppespill og Europa League-kvalifisering.

SEIER I VIKTIG HENGEKAMP: Marcelo og Ronaldo feirer 1-4-seieren over Celta Vigo 17. mai. Tar de poeng mot Malaga i siste serierunde er ligagullet sikret. Foto: AFP

Serie A:

Med to serierunder igjen trenger Juventus (85 poeng) to poeng for å vinne sin 33. Serie A-tittel.

«Den gamle dame» møter Crotone hjemme og Bologna borte i de resterende kampene. Roma på 81 poeng og Napoli på 80 poeng ligger som nummer to og tre – 2.-plassen gir gruppespill i Champions League, mens tredjeplassen gir kvalifisering. Roma har igjen Chievo borte og Genoa hjemme, mens Napoli møter Fiorentina hjemme og Sampdoria borte.

Har du sett denne? Juventus tok første steg på vei mot klubbens første «trippel»

I bunn er det fortsatt svært jevnt. Både Palermo og Pescara må ta den seige turen ned til Serie B, men Crotone på 31 poeng, Empoli på 32 poeng og Genoa på 33 poeng kan alle rykke ned med to kamper igjen.

JAKTER TRIPPEL: Gonzalo Higuaín og Paulo Dybala feirer Coppa Italia-seieren over Lazio. Juventus trenger to poeng på de to siste kampene for å vinne Serie A-tittelen. Foto: AFP

Premier League:

Chelsea tok sin sjette Premier League-tittel da de slo West Bromwich sist fredag etter en sen scoring av innbytter Michy Batshuayi. Tottenham utklasset Leicester i en hengekamp torsdag kveld. Spurs har 83 poeng, men kan hverken ta igjen Chelsea eller bli tatt igjen av Manchester City (75 poeng).

Sett denne? Lampard: Conte kan bygge et dynasti om han blir i Chelsea

Både City, Liverpool (73 poeng) og Arsenal (72 poeng) kan kapre tredjeplassen, som gir direkte gruppespill i Champions League. 4. plass gir kvalifisering, mens den tunge 5.-plassen gir Europa League-gruppespill.

I bunn er alt avgjort med Hull, Middlesbrough og Sunderland ned til Championship, men det skiller bare seks poeng fra 8. plass til 16. plass.

VELFORTJENT HYLLEST: Antonio Conte får her sin velfortjente hyllest etter at Chelsea slo Watford 4–3 på mandag. Foto: Matt Dunham , AP

Ligue 1:

På 17. mai vant Monaco sitt første seriegull på 17 år og det åttende i rekken med 2-0-seier over Saint-Étienne. Marseille (59 poeng) og Bordeaux (58 poeng) kniver om 5. plassen som gir Europa League-kvalifisering. Men hvis PSG, som alt har vunnet ligacupen, vinner cupfinalen også, vil det føre til at både Marseille og Bordeaux er sikret EL-kvalik.

Både Lorient og Bastia ligger under streken med en kamp igjen. Nancy (32 poeng), Bastia (34 poeng), Lorient (35 poeng), Caen (36 poeng) og Dijon (36 poeng) kan alle rykke ned når siste runde spilles 21.00 lørdag. 20.- og 19. plass rykker direkte ned, og 18. plass spiller nedrykksplayoff mot tredjeplassen i Ligue 2.

SERIEMESTERE: Radamel Falcao og resten av Monaco-gjengen feirer klubbens første seriegull på 17 år. Foto: Jean-pierre Amet , Reuters

Bundesliga:

Fem lag kjemper Europa League-spill neste sesong – fra Hertha Berlin (5. plass) til Borussia Mönchengladbach (9. plass). Femteplass garanterer e-cupspill over sommeren. Også en sjetteplass holder hvis Borussia Dortmund slår Eintracht Frankfurt i cupfinalen siste helgen i mai. I så fall vil en 7. plass holde til EL-kvalik.

En Hertha Berlin-seier lørdag vil garantere e-cupspill på Rune Almenning Jarstein (k) og Per Ciljan Skjelbred (mb). Berlinerne har vært litt av og på i vår, men slo til med 2-0-bortetriumf over Darmstadt sist. Hjemme har laget vært råsterke hele sesongen med 12-1-3-flyt. Her er forsvarerne John Brook og Sebastian Langkamp kvitt karantener.

Bayer Leverkusen sikret plassen med 2–2 hjemme mot Köln sist. Vårsesongen har vært nitrist med bare én seier på tolv siste, og den har slett ikke bedret seg under Tayfun Korkuts trenergjerning. Hakan Çalhanoglu (mb) er utestengt, og fire mann hangler med skader.

Følg Tipster på Facebook her

Slik dette står mener vi Hertha Berlin har størst kapasitet og motivasjon til 1,85 i odds. Spillefristen er kl. 15.25.

Hvis du føler deg ekstra vågal, så foreslår vi en dobbel med Hertha Berlin-seier og Dijon-seier borte mot Toulouse. Toulouse er i svak form, har mange skader og ingenting å spille for, mens Dijon trenger tre poeng for å sikre seg fra nedrykk. Dobbelen gir til sammen 5 i odds.