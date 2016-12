Hart: – Jeg var ikke lenger ønsket

Avgjørende tabber for det engelske landslaget i EM. Og i august ble han dumpet av Manchester Citys nye manager Pep Guardiola. 2016 har vært et utfordrende år for Joe Hart (29).

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Joe Harts Torino skal i kveld forsøke å få skuta på rett kjøl etter tre strake serietap og ti baklengsmål. Det bør de ha gode muligheter til mot et Genoa som kun har tatt ett av 15 siste mulige bortepoeng.

Det var i slutten av august Hart valgte seg Torino og Serie A. Italia har en stolt keepertradisjon med legendene Dino Zoff, Walter Zenga og Gianluigi Buffon. Men å gå fra Premier League-tetstriden til Serie As midtsjikt er noen hakk ned.

Les også: Guardiola rydder i City-stallen: Joe Hart blir historisk

– Jeg skal ikke lyve. Det var ikke slik at jeg hadde 25 ulike klubbvalg å velge mellom. Men Torino var en god opsjon, jeg var spent på å spille i Serie A, og er glad for sjansen jeg har fått, sa Hart til Daily Mail tidligere i høst.

Følg Tipster på Facebook her

– Jeg hadde en situasjon i City hvor jeg skjønte at jeg ville få begrenset med spilletid, og slik var jeg nødt til å i løpet av kort tid å finne meg en ny klubb, forklarte Hart, som var fast City-burvokter i årene 2010-2016. På de årene vant han ligaen to ganger, FA-cupen i 2011 og ligacupen to ganger.

Les også: Stor VG-kåring: Ringreven Buffon (38) knuser ungguttene

Grunnene til låne-overgangen var enkelt fortalt at Pep Guardiola sorterer under Johan Cruyff-tradisjonen som sier at en keeper er for en førsteangriper å regne, en spiller som også kan foreta redninger. Mens Hart kanskje er i annen kategori der keeperens primære jobb er å stenge ballen ute av mål.

Til The Mirror utdypet Hart nylig om det første møtet med Guardiola.

– Jeg kom i gang med sesongoppkjøringen senere enn de andre spillerne på grunn av EM, og allerede i vår første samtale sa Guardiola at han hadde sine reservasjoner om meg. Jeg tok ham i hånda og sa det var i hvert fall profesjonelt ærlig av ham. Men det var jo ikke det jeg hadde lyst til å høre, sa Hart.

Eksil-oppholdet på snart fire måneder har vært blandet for engelskmannen.

Ifølge analyseverkstedet Squawka har han holdt buret rent ved tre anledninger på 15 kamper. Han har i snitt sluppet inn 1,53 mål per kamp. Laget holder 9.plass på tabellen. Det er tre tabellplasser bedre enn på samme tid ifjor.

Hart fikk en brutal debut der en tabbe kostet laget et 1-2-bortetap for Atalanta. I oktober kom en ny blunder borte mot Inter (1-2-tap). Tross god innsats røk laget 1-3 borte for byrival Juventus. Og mot Napoli sist helg lå laget under 0-3 etter 22 minutter og røk til slutt 3-5.

Men det har også vært oppturer med hjemmeseirer over Fiorentina og Roma - sistnevnte for første gang siden 1999. Borte mot Pescara klarte burgundertrøyene fra Torino 0-0 til tross for at man avsluttet kampen med ni mann.

Språkbarriere



Kommunikasjon er helt essensielt for keeper. Og å spille i et nytt land med et fremmed språk må faktureres inn når dommen over Harts Torino-innsatser skal felles. Selv skylder ikke Hart på noe.

– Med alle utlendingene i City-garderoben er jeg vant med å ikke kunne kommunisere i det tempo jeg normalt ville gjøre. Men det er åpenbart på et annet nivå for meg nå. Ettersom det jeg som er i Italia er dette noe først og fremst jeg må jobbe med, har han ytret til The Guardian.

Til kveldens kamp er det ventet at trener Sinisa Mihajlovic går tilbake til sin beste startellever etter å ha eksperimentert noe mot Napoli. Det gir at Iago Falqué (a) trolig starter. Ellers er Cristian Molinaro (f) på skadebenken.

Genoa røk overraskende hjemme for Palermo søndag (3-4). Bortefasiten er svak og her mangler stjernene Mattia Perin (k) og Luca Rigoni (mb), og ellers er tre mann på skadelisten.

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

Begge lag er på krigsstien etter tap sist. Torino har ikke tapt en tilsvarende kamp siden 2009, og vi tror det er mest tak i vertene. Vårt spillforslag er hjemmeseier til 1,75 i odds. Spillestopp er kl. 20.40.