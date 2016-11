Han har scoret i Europas fire øverste ligaer

I hele karrieren har Kevin-Prince Boateng (29) hatt vondt for å slå rot. Det er noe av grunnen til at han tidligere i høst ble historisk.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Kevin-Prince Boateng og hans Las Palmas fikk en forrykende sesongstart med tre seirer på fire spanske La Ligakamper, og går inn i kveldens bortekamp mot Real Betis med bare ett tap på seks seneste oppgjør.

Følg Tipster på Facebook her

Gran Canaria-klubbens største navn er Berlin-fødte Boateng. Han er rask, sterk og har et øye for mål – og er kjent for sin akrobatiske jubel etter scoringer.

I debuten borte mot Valencia i august sørget han for å melde seg inn i en veldig eksklusiv klubb: De som har scoret ligamål i Europas fire største ligaer – La Liga, Premier League, Bundesliga og Serie A.

Det er det ifølge sportsavisen AS bare seks andre spillere som har fått til. Det gjelder Florin Raducioiu, Gica Popescu, Jon Dahl Tomasson, Pierre Womé og Obafemi Martins.

Rastløs



At Boateng i det hele tatt havnet i Las Palmas var en overraskelse ettersom hans forrige klubb Milan har langt høyere status på det europeiske fotballkartet. Men det føyer seg inn i en lang rekke med krumspring og klubbskifter. Fra han debuterte for hjembyklubben Hertha Berlin i 2005 har han spilt for Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan, Schalke, og Milan igjen før han reiste til Spania.

Han har tysk mor og far fra Ghana, og i 2010 mottok han ghanesisk pass. Det åpnet for landslagsspill for det nye hjemlandet. I gruppespill-kampen mot Tyskland 23. juni spilte han mot halvbroren Jérôme Boateng – en duell sistnevnte gikk seirende ut av (1-0).

Husker du?: Brødrene Boateng fra start for hvert sitt lag

Utenfor fotballbanen har han roet ned etter å ha levd et heller hektisk party-liv i sine yngre år. Til The Sun fortalte han tidligere i høst om det øyeblikket han innså at en fotballkarriere og den ville festingen var en dårlig miks.

– En dag våknet jeg opp etter en stor fest, så meg selv i speilet og sa til meg selv: «It's over».

– Jeg håndterte bare ikke pengene og berømmelsen. I Tottenham (i 2007-09) brukte jeg opp alle pengene med en gang inntil jeg skjønte at man må spare dem, forklarte han.

– Alle bilene, klærne og nattklubbene jeg brukte pengene mine på – dumme ting som gjorde meg «happy» i noen få timer. Men det var en kortvarig lykke når jeg ikke spilte, utdypet Las Palmas-midtbanespilleren.

Les også: Prince og vennene rakte tunge til fotbalkongene

Men det virker som et tilbakelagt stadium i livet, og så langt i høst har klubben hans Las Palmas sett ut til å forbedre midtsjikt-tabellplasseringen fra i fjor. Laget holder 9. plass og er fem poeng unna de fire beste tabellagene.

For å kunne blande seg med tetsjiktet må laget bedre 1-1-3-borteflyten. Det er muligens innenfor rekkevidde: laget har scoret ni bortemål og bare storkanonene Real Madrid og Barcelona har gjort det bedre.

Real Betis er som gjestene inne i sin andre strake toppseriesesong. Men flyten var ikke noe særlig før landskamppausen med fire tap på fem kamper. Det førte til at tidligere Tottenham og Chelsea-forsvarer Gus Poyet mistet trenerjobben for en uke siden. Ny mann er Victor Sánchez.

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

Vi mener kveldens duell ser jevn ut, og går for et uavgjortforslag til 3,05 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Fotball viser kampen.