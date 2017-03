Guardiola er lei Agüero-mas: – Har svart ti ganger

Britisk presse spekulerer stadig i fremtiden til Manchester City-stjernen Sergio Agüero (28). Nå har manager Pep Guardiola fått nok.

Da den spanske City-sjefen fikk nok et Agüero-spørsmål på pressekonferansen før søndagens bortekamp mot Sunderland, satte han ned foten.

– Jeg har snakket om det ti ganger. Ti ganger. Dere kjenner til meningen min, sa Guardiola ifølge Sky Sports og fortsatte:

– Jeg kan ikke svare på spørsmål om Sergio Agüero på hver eneste pressekonferanse. Han er så fornøyd, jeg er så fornøyd, vi er så fornøyde. Jeg har svart ti ganger, ingen flere spørsmål om det, vær så snill.

Men det tok bare sekunder før en journalist spurte om Guardiola mener Agüero også burde slutte å snakke i mediene. Da spurte Manchester City-manageren:

– Var jeg ikke tydelig nok?

Agüero vil ikke tenke på fremtiden

Agüeros fremtid i klubben omtales som usikker etter at argentineren mistet plassen i startoppstillingen til fordel for den sprudlende januarsigneringen Gabriel Jesus. Og superstjernen bidrar ikke akkurat til å dempe spekulasjonene.

– Som jeg alltid har sagt, så får vi se i juni. En ting er at klubben offisielt sier at de vil ha meg her, men en annen ting er å si det til meg. Det ville vært et gjennombrudd for klubben å fortelle meg det, men jeg vil ikke tenke på hva som vil skje i fremtiden, sier han ifølge Daily Mail.

28-åringen har levert scoringer som perler på en snor siden han signerte for City i 2011. Totalt står han bokført med 158 mål, noe som gjør ham til klubbens tredje toppscorer gjennom tidene, bak Eric Brook (177) og Tommy Johnson (166).

– Beste jeg noen gang har sett

Nå som Gabriel Jesus er ute med skade, er Agüero tilbake i startoppstillingen til City. Han scoret to mål i onsdagens 5-1-seier over Huddersfield i FA-cupen, og ble hyllet av manageren sin etterpå.

– Det er det beste jeg noen gang har sett av ham. Prestasjonen hans var utrolig, sa Guardiola ifølge Mirror.

– Han løper på de riktige tidspunktene, i riktig tempo, og når det skjer er han involvert i kampen, sa spanjolen, som er veldig opptatt av å ha spisser som jobber hardt i tillegg til å score mål.

Sunderland-manager David Moyes velger å rose Guardiola for håndteringen av Agüero.

– Guardiola fortjener ros for det han har gjort for å få det beste ut av spillerne sine. Uansett hvem han spiller med, er Agüero en trussel. Det ville vært bra for oss hvis han ikke spilte, det er helt sikkert, sier Moyes.

Laget hans ligger desidert sist i Premier League og har bare vunnet én av de siste ni seriekampene. Forsvaret har vært så svakt og ustabilt at vi tror de virkelig får gjennomgå mot et City-angrep som har scoret vanvittige ti mål på de to siste kampene.

