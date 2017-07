Gary Neville: - City og United er ligagullfavoritter

Tidligere Manchester United-stjerne Gary Neville (42) er overbevist om at en av Manchester-klubbene vil sikre ligagullet kommende sesong. Og at Chelsea vil slite.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Med tre uker til Premier League-start stikker Gary Neville nakken ut og forteller hvilke lag som er hans gullfavoritter.

Det skjer i forkant av nattens privatkamp mellom Manchester-gigantene i Houston, Texas. Det er historiens første Manchester-derby som vil bli spilt utenfor Storbritannia.

Daglige oddstips? Sjekk ut VGs oddstipsside her

Storklubbene har i sommer vært ivrige i jakten på å rekruttere nye stjerner - noen har lykkes med å tiltrekke seg nye folk bedre enn andre. Neville tror at den klubben som vinner sommerens kjøpefest vil ligge best an når sluttstrek settes i mai.

– Jeg sa ifjor at tittelen vil ende opp hos en av Manchester-klubbene. Og tok feil. Men i år tror jeg PL-trofeet havner i Manchester, forteller Neville til Sky Sports hvor han etter spillerkarrieren har slått seg opp som ekspert.

Tittelforsvarer Chelsea går inn i den nye sesongen med det mål om å vinne igjen - som det første laget som klarer den bedriften siden Manchester United sikret tre ligagull på rappen i årene 2007-09. Men det har ikke Mr. Neville noe tro på.

– Jeg tror Chelsea vil slite litt. Ikke på en negativ måte. Men det er det med å bale med Champions League i tillegg til serien vil bringe med seg nye utfordringer. Tottenham kommer til å bli sterke. Men jeg bare føler på meg at City eller United vil vinne - men jeg vet ikke hvilken av dem!

– Jeg sier det samme hvert år. Det laget som verver best, vinner ligaen. Chelsea-signeringen av N'Golo Kante ifjor sommer var et mesterverk. Og både Eden Hazard og Diego Costa gjenvant fomen. Alle klubbene jakter på de samme spillerne, som alle er rådyre og kontrollert av sine respektive agenter.

– Så den klubben med det beste agentforholdet, de beste kontaktene og som er villig til å legge pengene på bordet vil mest sannsynlig vinne til slutt.

Oppgradering av troppen



United endte på sjetteplass i vår - etter en rekke skader, mange uavgjorte hjemmekamper og et tettpakket kampprogram som hindret laget på vårparten. Selv om Neville har troen på sin gamle klubb, mener han den må oppgradere troppen med fire eller fem mann.

Det har de foreløpig gjort med Victor Lindelöf og Romelu Lukaku. Selv om manager José Mourinho skal være misfornøyd med bare to nyervervelser så langt. Chelsea kom noe skjevt ut med å gå glipp av nettopp Lukaku. Men har siden forsterket med Tiemoue Bakayoko fra Monaco og Antonio Rüdiger fra Roma. Nå gjenstår kun den medisinske testen før angrepet blir forsterket med Álvaro Morata fra Real Madrid.

Sjekk: Lukaku scoret sitt første mål for United

Manchester City har styrket stallen med ny keeper i Ederson, Kyle Walker fra Tottenham og Monacos Bernardo Silva. De kjemper med Chelsea om Real Madrid-høyrebacken Danilo. Og kjøpsryktene rundt Arsenals Alexis Sánchez har ikke helt sluppet taket.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.

Nattens oppgjør blir sesongens første privatkamp for Manchesters lyseblå. Mens United alt har gjort unna to treningskamper på nordamerikansk grunn. Søndag ble MLS-klubben Los Angeles Galaxy slått 5-2 og tirsdag røk Real Salt Lake på et 1-2-tap.

Husker du?: Mourinho tordnet mot forholdene - så ble Manchester-derbyet i Kina avlyst

Begge lagenes drakter vil være iført Manchester-bien - byens eget symbol - for å hedre de drepte og skadede i terrorangrepet i byen i mai.

Til selve kampen, som er lagenes første i International Champions Cup, regner vi med en haug med bytter etter pause, som vil stykke opp matchen betydelig. Muligens også et kamptempo som ikke helt matcher alvoret i selve ligasesongen.

I den ånden og det samholdet som har preget Manchester by i etterkant av terroren er det nærliggende å foreslå et uavgjortspill til 3,00 i odds. Kampstart er kl. 03.30 og TV2 Sport Premium viser oppgjøret.