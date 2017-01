Gammel storhet vil gjenerobre Europa med USA-penger

Amerikaneren Frank McCourt kjøpte den franske storklubben Marseille i høst. Nå har jakten på et mesterlag startet.

McCourt, som tidligere har vært eier i baseballklubben Los Angeles Dodgers, skal være god for rundt 13 milliarder kroner. Hans oppkjøp av storklubben Marseille – som har vært en parentes i europeisk toppfotball siden Champions League-triumfen i 1993 – ble fullført den 17. oktober i fjor.

Og i likhet med landsmannen Donald Trump virker McCourt å være en mann som får ting gjort:

* Samme dag presenterte han Jacques-Henri Eyraud som ny president i klubben.

* Tre dager senere signerte han den franske trenerstjernen Rudi Garcia, som tidligere har vært i Lille og Roma.

* 10 dager etter oppkjøpet var Andoni Zubizarreta på plass som ny sportslig direktør. Den tidligere Barcelona- og Athletic Club-keeperen hadde den samme rollen i Barcelona mellom 2010 og 2015.

Vil vinne Champions League

«OM Champions Project» er det ydmyke navnet på McCourts ambisiøse prosjekt, og amerikaneren sparte ikke på kruttet da han kunngjorde sine mål for klubben.

– Mitt første mål er å være blant topp tre i Ligue 1 hvert år. Det andre målet er å vinne ligaen oftere enn vi taper den. Og det tredje er å vinne Champions League, sa McCourt i et offensivt intervju med L'Équipe.

Allerede siden eier- og trenerskiftet i oktober har Marseille klatret fra 12.- til 7. plass på tabellen. Nå har øyeblikket Marseille-fansen har ventet på, kommet: Overgangsvinduet i januar.

McCourt er klar for å investere 200 millioner euro, altså nærmere to millarder kroner, i spilleroverganger over de fire neste årene. Allerede i nåværende overgangsvindu skal trener Rudi Garcia ha 75 millioner euro til disposisjon for å styrke laget.

Sanson, Evra og trolig Payet

Klubben har allerede gjort to viktige signeringer:

* Morgan Sanson (22), som er ansett som en av Frankrikes mest lovende midtbanespillere, har blitt kjøpt inn for 12 millioner euro fra Montpellier.

* Patrice Evra (35) har blitt hentet på 1,5-årskontrakt fra Juventus. Han har 81 A-landskamper for Frankrike og styrker en venstrebackposisjon som har vært lagets store svakhet denne sesongen.

I tillegg venter hele Marseille i spenning på det som trolig blir januarvinduets aller største overgang: Dimitri Payet. Den franske stjernespilleren, som fikk sitt store internasjonale gjennombrudd i Premier League og EM i 2016, ønsker å forlate London og West Ham fordi familien ikke trives og vil hjem til Marseille.

Der var han en kjempestjerne 2013 til 2015. Et comeback vil bli tatt imot som om Martin Ødegaard skulle returnert til Strømsgodset. Ifølge rapporter fra fra britiske og franske medier kommer West Ham og Marseille om kort tid til å bli enige om en overgang for rundt 30 millioner euro.

Det er en pengesum som sier det aller meste om hva som er på gang i den kokende franske havnebyen.

Det er en pengesum som sier det aller meste om hva som er på gang i den kokende franske havnebyen.