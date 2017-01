Full forvirring rundt Messi-fremtid

Barcelona «leker med ilden» i kontraktsforhandlingene med Lionel Messi (29), hevder spansk storavis. «Tilbud rett rundt hjørnet», svarer katalansk avis.

Den argentinske superstjernen har nå halvannet år igjen av sin nåværende kontrakt, som går ut på sommeren neste år. Det betyr at det snart bør være tid for forhandlinger om ny kontrakt, så da skrives det så blekket spruter i spanske sportsredaksjoner.

Madrid-avisen Marca, som ikke er kjent for å være spesielt Barcelona-vennlig, viet onsdagens forside til Messis fremtid: «Ingen tilbud, ingen plan for å overbevise ham. Barcelona leker med ilden i kontraktsforhandlingene med Messi», står det på oppslaget.

FORSIDEN: Slik så Marcas avisforside ut på onsdag. Foto: Faksimile , Marca

«Maksimal usikkerhet»



Avisen skriver at Barcelona ennå ikke har kommet med et kontraktstilbud til Messi, og at de heller ikke har lagt noen sportslig plan, noe som ifølge Marca skal være like viktig for Messi som de økonomiske betingelsene.

«Kontraktsforlengelsen til Leo Messi er i en periode av maksimal usikkerhet», skriver Marca.

Manchester City, der spillerens eks-trener Pep Guardiola er sjef, skal være svært oppmerksomme på situasjonen til Messi, ifølge Marca.

Oppdiktet intervju

Katalansk presse har, kanskje ikke så overraskende, et langt mer positivt syn på Messis fremtid. «Tilbud rett rundt hjørnet», skriver den Barcelona-baserte avisen Sport.

SPORT-FORSIDEN: Barcelona-avisen Sport hevder at et kontraktstilbud til Messi er rett rundt hjørnet. Foto: Faksimile , Sport

De mener å vite at Barcelona har planlagt å legge frem et formelt kontraktstilbud til Messi i løpet av «de neste dagene», og at Messi også ønsker å fortsette karrieren i klubben.

– Jeg tar meg personlig av forhandlingene. Alle bør bare ta det med ro. Vi vil at Messi skal fortsette her, sier Barcelona-president Josep Maria Bartomeu ifølge Sport.

Xavi Hernández, klubbens tidligere kaptein og midtbanespiller, har uttalt seg om Messi-spekulasjonene i et intervju gjengitt av en rekke medier, deriblant Sport.

– Det er alltid mye bråk i mediene når det kommer til Messi. Han er verdens beste spiller og folk vil alltid skrive om ham, men noen ganger er det som skrives falsk, det er ikke sant, og jeg er sikker på at det er tilfelle akkurat nå. Jeg har ingen tvil om at Messi kommer til å forlenge kontrakten med Barcelona, sier Xavi.

I mellomtiden har det dukket opp et intervju med Lionel Messi i magasinet Coach, der spilleren forteller at han vil bli i Barcelona så lenge klubben vil ha ham der. Men ifølge flere spanske medier, deriblant Marca, går Messis representanter ut og sier at intervjuet er oppfunnet, og at det aldri har funnet sted.

– Jeg kommer ikke til å snakke mer om utenomsportslige temaer, sa Barcelona-trener Luis Enrique på spørsmål om Messis kontrakt på pressekonferansen før torsdagens kamp.

Barcelonas marerittbane

Det eneste som er sikkert i denne saken, er at Lionel Messi er med i Barcelonas tropp som skal møte Real Sociedad i Copa del Reys kvartfinale torsdag kveld. Storklubben tar med seg alle stjernene til San Sebastián, der de pleier å få det meget vanskelig: De har ikke vunnet på Estadio Anoeta siden mai 2007.

En seier er heller ikke livsviktig for Barcelona i den første av to kvartfinalekamper i cupen – de lever fint med uavgjort.