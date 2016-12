Fredheim: – Arsenal har endelig god nok stall til å vinne ligaen

Kun tre ganger i Arsené Wengers snart 21 sesonger lange karriere som Arsenal-manager, har klubben hatt flere poeng etter 15 runder enn de 34 de har tatt i høst.

I 2007/08 sto Arsenal med 37 poeng etter 15 kamper, mens de hadde 35 poeng etter like mange kamper i både 2013/14 og 2003/04. Den sist nevnte sesongen sammenfaller med Arsenals siste ligagull, sesongen klubben gikk ubeseiret gjennom de 38 kampene.

Optimisme

KOMMENTERER: Kenneth Fredheim. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Siden har det meste Arsené Wenger har gjort, blitt sammenlignet med «The Invincibles» – de uovervinnerlige. Og mange mener til og med at han har gjort sitt som Arsenal-manager.

Nå virker Arsenal solide, har sanket 34 poeng på 15 kamper og er ubeseiret de 14 siste ligakampene.

Den statistikken gir også grunn til optimisme. To av de som kan klubben og historien godt, TV 2-kommentator Øyvind Alsaker og Discovery-kommentator og Arsenal-kjenner Kenneth Fredheim, gir her sine betraktninger av Arsenals styrker og svakheter, rett før vi går inn i det tøffe juleprogrammet.

KOMMENTERER: Øyvind Alsaker. Foto: Morten Holm , NTB scanpix

– For første gang på mange sesonger synes jeg Arsenal har en stall god nok til å vinne ligaen. Hovedgrunnen er at man nå tåler skader i sentrallinjen, og at det er spillere der som fremstår som lederfigurer/har utviklet seg til å bli det: Cech, Koscielny, Mustafa, Coquelin, Alexis og etterhvert forhåpentligvis Xhaka, sier Kenneth Fredheim.

Oppgradering

– Det er mindre sannsynlig at de rakner denne sesongen. Arsenal har en bedre tropp enn tidligere, Sanchez på topp er et viktig grep, Giroud en god plan B, noe de har manglet før. Mustafi/Koscielny er også en oppgradering. Cech er bedre enn Ospina, Szczesny og så videre, mener Øyvind Alsaker.

Han har - som vanlig, av erfaring, - et ankepunkt mot Arsenals tittelhåp:

Arsenal beste poengfangst etter 15 seriekamper, siden Arsené Wenger overtok høsten 1996 (sluttplassering i parentes): 2007/08: 37 poeng (3) 2003/04: 35 poeng (1) 2013/14: 35 poeng (4) 2016/17: 34 poeng (2 akkurat nå) 2002/03: 32 poeng (2) 1996/97: 31 poeng (3) 2004/05: 31 poeng (2) 2015/16: 30 poeng (2) * I 1997/98 og 2001/02, to sesonger Arsenal vant ligatittelen, hadde de henholdsvis 27 og 29 poeng etter 15 runder.

– Så skal de håndtere Stamford Bridge, Anfield, White Hart Lane – og nå først Etihad. Det gjenstår å se om de har det som trengs da, og når Champions League ruller igjen. Helsprekk mars? Det kan skje, mener Alsaker.

Fredheim er litt mer optimistisk:

– For første gang på lenge rekrutterte, etter mitt syn, Wenger akkurat de spillerne man behøvde: Mustafa, Xhaka. Ryggraden i laget virker mye mer solid, og gjør at jeg føler man tåler skader i de avgjørende månedene, februar og mars. Man ser det allerede ved at man klarer seg godt selv med Cazorla, Ramsey mye skadet og Wilshere utlånt. Samtidig har man spisser med forskjellige kvaliteter, som kan forandre spillemåte/kampbildet, i Alexis, Giroud og Lucas.

Mye kreativitet

Kreativiteten er der i overflod med Özil, Iwobi, Cazorla, Walcott og så videre. Det har aldri bekymret meg. Hovedforskjellen er at de nå kan slippe seg mer fri framover fordi den defensive tryggheten er langt større. Det kan resultere i en veldig hyggelig sesong.

Tror jeg...

Sier Kenneth Fredheim.

Starten på svaret får vi tirsdag kveld – Arsenal mot et presset Everton, på Goodison Park i Liverpool. Evertom har kun sikret seg én ligaseier på ti siste kamper, hvilket åpner for noen endringer på startlaget. Det gjelder blant annet Ross Barkley, Aaron Lennon og Enner Valencia.

Arsenal er uten Shkodran Mustafi, som pådro seg en smell mot Stoke lørdag. Aaron Ramsey mangler også.

Med 14 strake kamper uten tap kunne ikke kontrasten i selvtillit vært større til gjestenes fordel. Har ellers ikke røket borte siden mars måned. Slik det står er et borteforslag til 1,85 nærmest et spill. Spillestopp er kl. 20.40 og TV2 Sport Premium viser oppgjøret.