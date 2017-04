Fotballekspert refser Mourinho-oppførsel: – Usmakelig

Fotballekspert Morten Langli har sett seg lei av de negative utspillene til Manchester United-manager José Mourinho.

– Måten han har oppført seg i mediene og overfor kolleger i årevis, er bare ikke en oppførsel jeg støtter i det hele tatt. Han må ikke oppføre seg som en idiot hele tiden. Jeg synes han viser gjentatt usmakelig oppførsel og ser ingen andre som oppfører seg på samme måte som ham, sier Langli.

Det seneste offeret for Mourinhos nådeløse utspill var United-venstreback Luke Shaw, som var tema i en fersk pressekonferanse-seanse som har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier.

Les mer: Arsenal-duo slaktes: – Tenker bare på seg selv

– Han er langt bak

For på spørsmål om hva Shaw trenger å gjøre for i det minste å få plass på Mourinhos benk, svarte den portugisiske manageren:

– Hvem?

– Shaw.

– Luke Shaw? Det er vanskelig for ham å være på benken.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg kan ikke sammenligne ham med Ashley Young, Matteo Darmian eller Daley Blind når det kommer til måten han trener på, måten han forplikter seg, fokuset og ambisjonene. Det kan ikke sammenlignes. Han er langt bak dem.

– Men han er jo en engelsk landslagsspiller. Bør man ikke forvente mer?

– Joe Hart er en engelsk landslagsspiller. Han spiller på lån i Italia, svarte Mourinho tørt.

Shaw, som har syv engelske A-landskamper på CVen, ble kjøpt fra Southampton for rundt 300 millioner kroner i 2014. Siden har han ofte slitt med skader, som da han var ute i nesten et år med et benbrudd forrige sesong.

Les også: Mourinho raser mot Pogba-kritikk: – Veldig bekymret

Saken fortsetter under bildet!

UTE I KULDEN: Manchester United-backen Luke Shaw har ikke José Mourinhos tillit. Foto: Anthony Devlin , Reuters

– Veldig uvanlig

Morten Langli synes det er spesielt at Mourinho går såpass hardt ut mot sin egen spiller.

– Det er veldig, veldig uvanlig å angripe og sage egne spillere offentlig på den måten der. Jeg sitter med en følelse av at jeg lurer på hva som har skjedd, for det er ikke første gang han kritiserer ham. Hva som er grunnen, det vet ikke jeg, sier fotballeksperten, som blant annet sitter i Viasats Champions League-studio.

– Jeg synes uten tvil det er spesielt. Særlig når du tenker på historien til Shaw, som hadde en grusom skade og jobbet knallhardt for å komme tilbake. Det er greit at han ikke får spille, det er en sportslig vurdering fra manageren, men den retorikken Mourinho bruker...

Lest denne? United-legende lei av Mourinho: – Aldri hørt så mye søppel

Det er ikke bare utspillene om Shaw som får Langli til å reagere. Han trekker frem øyestikkingen fra tiden i Real Madrid og Mourinhos tirade mot Chelsea-manager Antonio Conte etter 4-0-tapet i oktober.

– Han mistet garderoben på grunn av måten han slaktet spillerne sine på i Chelsea, og noe av det samme skjedde i Madrid. Jeg tror mannen i gata og fotballfans generelt mener han oppfører seg usmakelig. Det er sånn jeg vurderer det, sier Langli.

Han mener Manchester United kan tape penger på at Mourinho kritiserer Shaw så sterkt i offentligheten.

– Hele situasjonen virker utrolig merkelig. Han sitter på en verdifull signering som var en prestisjesignering de brukte masse penger på for noen år siden. Hvis de vil bli kvitt ham, så er det rart på prate prisen hans ned på den måten, sier eksperten.

