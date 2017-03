Fire grunner til Brasils spreke snuoperasjon

Da Tite (55) overtok Brasils landslag i juni 2016 lå nasjonens fotballstolthet nede etter en gedigen Copa América-fiasko og på sjetteplass i Sør-Amerikas VM-kvalifisering. I natt kan Brasil bli klare for Russland-VM.

Brasil ble ikke skremt av 60 000 elleville Uruguay-fans på nedslitte Estadio Centenario i Montevideo natt til fredag, og utklasset Uruguay med en 4-1-seier. Det var lagets syvende strake VM-kvalifiseringsseier, hvilket er ny Brasil-rekord med samme landslagssjef, ifølge Goal.

Med syv poengs forsprang til toer Uruguay i gruppen er Brasil soleklare favoritter mot Paraguay hjemme i São Paulo i natt. En forventet seier samtidig som at Chile og Ecuador ikke vinner sine respektive kamper betyr at Brasil kan begynne planleggingen av neste års sluttspill.

I tur og orden er Ecuador (3-0), Colombia (2-1), Bolivia (5-0), Venezuela (2-0), Argentina (3-0), Peru (2-0), og Uruguay slått siden september 2016. Det gir en samlet målforskjell på fantastiske 21–2 – med fire av oppgjørene spilt på utebane.

Men hvordan har landslagssjef Adenor Leonardo Bacchi – bedre kjent som Tite – fått fart på Brasil? Laget som ikke engang lå på playoff-plass i Sør-Amerikas VM-pulje da Tite overtok for legenden Dunga.

Nettstedet Sambafoot, som spesialiserer seg på brasiliansk fotball, har sett på noen årsaker til forvandlingen.

1) Fast midtstopperpar

Etter flere års prøving og feiling har Brasil under Tite satset på João Miranda og Marquinhos som fast stopperpar. Etter å ha vært frosset ut av landslaget er Thiago Silva nå tilbake i troppen, men som reserve for sin ti år yngre PSG-lagkamerat Marquinhos. Chelseas David Luiz virker helt ute av bildet.

2) Delt kapteinsansvar

Forgjenger Dunga overbelastet Neymar med å gi ham kapteinsbindet. Det var ikke alltid det 25-årige Barcelona-vidunderet bar kapteinsbindet særlig bra. Iblant mistet han besinnelsen som førte til unødvendige kort. Og det var en underliggende sak at unge Neymar nærmest skulle vinne Brasil-kampene alene. Tite insisterer på å rullere kapteinsansvaret fra kamp til kamp, en praksis han innførte som trener for toppklubben Corinthians.

3) Utnytte Neymars kvaliteter

Ikke bare har Barcelona-angriperen sluppet ekstrabelastningen med kapteinsbindet, men også i selve spillet har han en annen rolle. Med Manchester Citys stjerneskudd Gabriel Jesus på laget har Brasil løst spissrollen som ingen helt har klart å erstatte etter Ronaldos overgang til pensjonistenes rekker. Det har igjen frigjort Neymar til å spille mer i en fri venstrekantrolle lik den han har i Barcelona. Det hurtige kombinasjonsspillet med Jesus har styrket brasilianernes angrepsrepertoar.

4) Et mer tydelig spillesystem

Tite opererte med et 4-1-4-1-system for São Paulo-klubben Corinthians. Kort fortalt foretrekker han et opplegg med vinger som kutter inn ifra flankene og skaper noe sentralt. Midtbanespillerne fyller rom og plukker opp andreballer. Beijing Guoan-midtbanespilleren Renato Augusto er den som holder laget sammen med sin dype rolle. Eks-Tottenhamstjerne Paulinho, som laget hat trick mot Uruguay, er en annen tidligere Corinthians-stjerne som er godt skolert i Tites formasjon. Slik er Chelseas Willian for tiden skviset fra en startrolle på midtbanen.

TATT GREP: Brasil landslagssjef Tite overvåker sitt «Selecão» i forrige ukes bortekamp mot Uruguay. Foto: Dante Fernandez , AFP

Variable Paraguay



Før nattens kamp er Paraguay fortsatt med i kampen om å sikre seg VM-avansement. Paraguay ordnet natt til fredag en 2-1-hjemmeseier over Ecuador, hvilket var lagets første triumf siden 1-0-bortetriumfen over Argentina i oktober.

Men gjestene er variable, og har sluppet inn fire baklengsmål i to av sine seks seneste VM-kvalmatcher. Akkurat det lover ikke helt bra mot målsugne brasilianere. Og borte har man kun laget fire mål på seks kamper.

Nelson Haedo Valdez (a) har trukket seg fra nattens kamp. Og for hjemmelaget er Gabriel Jesus (a) skadet og Dani Alves (f) soner. Sevilla-backen Mariano er ny i troppen.

Det er lov håpe på at Norsk Tipping varter opp med et scoringsspill i løpet av tirsdagen, for øvrige spill som tilbys har kunstig lav Brasil-odds. Slik det står foreslår vi hjemmeseier i et 0-1-handikappspill til 1,45 i odds. Spillestopp er kl. 02.40, og Viasat Fotball viser matchen.