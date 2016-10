Fire grunner til at Vålerenga vinner skjebnekampen mot Stabæk

Tre poeng og tre tabellplasseringer, det er alt som skiller de to blåkledde «naboene». Her er fire grunner til at VG tror Vålerenga stikker av med seieren.

Tippeligaen nærmer seg slutten og selv om spenningen i toppen forlengst er over, brenner det fortsatt under bena på hele seks lag i bunnen av tabellen.

En Stabæk-seier mot Vålerenga vil bety at Bærums-laget sniker seg opp på lik poengsum som Rekdals mannskap. Hvis begge lagene fra Nord-Norge også taper vil vi få situasjonen med fire (!) lag på kvalikplass. Det er med andre ord duket for en nedrykksthriller de siste fire kampene.

Selv om Stabæk har vunnet to av de tre siste oppgjørene mot Vålerenga, tror VG at den trenden snur. Her er fire grunner til at Vålerenga stikker av med seieren søndag.

Ny trener-effekten

Mandag var Ronny Deila på plass på treningsfeltet på Valle for å lede sin første økt med laget han tar over etter sesongen. Formelt tar han ikke over før 1. oktober, men for å bli kjent med spillergruppen - og omvendt - er eks-Celtic-treneren sammen med Rekdal på treningsfeltet. Fotballhistorien er full av eksempler på lag som har hevet nivået sitt etter et trenerbytte. Noe av denne effekten kan smitte over på et formsvakt Vålerenga-lag (1-2-2) som nå har enda flere muligheter til å imponere sin nye sjef.

Det fysiske overtaket

Med Mohammed Adbellaoue (a) ute (gule kort) går Henrik Kjelstrup Johansen (a) inn på spissplass. Da passer det bra at backen Robert Lundström (mb) kommer tilbake fra karantene, og svensken kommer trolig til å slå innlegg på innlegg mot den røslige spissen fra Gjøvik. På midtbanen kommer også rutinen til Daniel Fredheim Holm (mb) tilbake, samt løpskapasiteten og musklene til Vajebah Sakor (mb). Oppgjøret på Ullevaal blir trolig en knokkelkamp om alle poengene, et scenario som passer Vålerenga bedre enn Stabæk.

MÅLFATTIG: Agon Mehmeti feirer 2-0-målet under eliteseriekampen mellom Tromsø og Stabæk på Alfheim stadion. Spissen har kun scoret fire mål av Stabæks 30 mål denne sesongen. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Målfattige tabæk-spisser

Agon Mehmetis (a) fire scoringer denne sesongen er best av Bærums-lagets angripere. Den costarikanske lånesoldaten Mynor Escoe (a) står fortsatt med null mål for Stabæk, mens Marcus Pedersens lillebror, Sebastian (a), fikk sin første scoring for klubben på overtid mot Lillestrøm sist runde. Kun fem av Stabæks 30 mål denne sesongen har kommet fra spissposisjon. Det er en statistikk som neppe skremmer vettet av Vålerenga.

Vidar Davidsen: – Katastrofe for Vålerenga å rykke ned

Mangel på rutine i Stabæks forsvar

Er direkte resultat av manglende bredde hos Stabæk. Etter at klubbens faste venstreback Birger Meling (mb) ble flyttet opp på sentral midtbane, har backplassen vært bekledd av 21 år gamle Jeppe Moe (f). På motsatt side sliter Daniel Granli (f, lår) fortsatt med skade, og gjør at 19 år gamle Andreas Hanche-Olsen (f) bekler høyrebacken. Han er uten tvil et kjempetalent og hadde god kontroll på Trond Olsen (a) mot Bodø/Glimt, men mangler fortsatt rutine på toppnivå. Kommer Vålerenga rundt på kantene kan de godt voksne midtstopperne Marcus Nilsson (28) og Morten Morisbak Skjønsberg (33) får mer enn nok å gjøre.

Sentrale spillere returnerer for Vålerenga og med Deila på treningsfeltet bør det gi laget sårt tiltrengt inspirasjon. Med en av Norges mest profilerte trenere i hovedstaden og en ny stadion under konstruksjon vil det være katastrofe om de befinner seg i nest øverste divisjon neste sesong. Det er lenge siden presset har vært større på Enga-spillerne, men gulroten ved å holde seg oppe er et nytt langsiktig prosjekt som forhåpentligvis løfter hovedstadslaget til gamle høyder. Derfor vinner Vålerenga «nabo-kampen» mot Stabæk søndag.

Kampen spilles kl. 20.00 og vises på TV 2 Zebra. Spillestopp er kl. 19.55. Seier til Vålerenga spilles til 1,75 i odds hos Norsk Tipping.