Fire grunner til at Bayern kan se lyst på 2017

Bayern München er i kveld i rute til å sikre seg sitt 22. høstmesterskap på lagets 52 Bundesliga-sesonger. Vi har sett på hvorfor Tysklands største klubb har grunn til å glede seg til 2017.

Bayern München trenger kun ett poeng i bortekampen mot Freiburg i kveld for å ordne sitt symbolske «herbstmeisterschaft» - å lede tabellen ved halvspilt serie. Det vil i så fall være et positivt omen for sørtyskerne ettersom de har vunnet ligatittelen i hele 18 av 21 ganger de har endt på toppen halvveis.

Her er noen øvrige grunner til at Bayern München muligens går oppløftende tider i møte:

1) FLEST LIGAMÅL

Bayern hadde Bundesligaens mest målsugne angrep i høst. De regjerende mestrene scoret 38 ganger, hvorav Robert Lewandowski signerte tolv. Polakken holder i tredjeplassen på toppscorerlista, like bak Kölns Anthony Modeste (13 mål) og Borussia Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang (16).

2) FÆRRE SKADER

Bayern-fansen har vært nødt til å vente en stund. Men nå ser det omsider ut til at Jérome Boateng (f), Thiago Alcántara (mb) og Kingsley Coman (a) nærmer seg skadefri status. Den første til å bli klar igjen er trolig Coman, muligens allerede i kveld.

3) FORLENGELSE AV KONTRAKTER

Bayern-stjernene tenker tydeligvis - enn så lenge - ikke på å dra til Kina for å hente mer penger. Like før jul skrev Lewandowski under en ny Bayern-kontrakt som vil holde ham i klubben til 2021. Tidligere denne uken forlenget Arjen Robben Bayern-kontrakten til sommeren 2018. Ifjor begikk München-klubben et smart grep ved å signere stjerneskuddet Renato Sanches (mb) før EM. Hadde de ventet til etter sluttspillet hadde prisen på den ferske EM-mesteren ganske sikkert gått dramatisk opp.

4) ANCELOTTI: - TING FALT På PLASS MOT RB LEIPZIG

Bayern München sikret seg en tre poengs tabellføring med 3-0-hjemmetriumfen mot RB Leipzig - i den siste ligakampen før jul. Det var en seier som veier tungt, ifølge Bayern-trener Carlo Ancelotti (57).

GLIS: Carlo Ancelotti ligger bra an til å føre Bayern München til seriegull i sin første sesong. Dette bildet er tatt på en pressekonferanse sommeren 2016. Foto: Nicholas Kamm , AFP

– Det var en viktig kamp av flere grunner, fordi vi opp til det punkt ikke hadde spilt så bra. RB Leipzig-oppgjøret var det første hvor vi virkelig fikk spillet til å gli. Og det mot et sterkt lag. Slikt gir oss bare mer selvtillit fremover, sa Ancelotti nylig til ESPN.

Les også: Her er Bayern München størst i verden

Bayern har vunnet Bundesliga fire år på rad, og mye ligger på plass for at laget kan ta sitt femte strake gull. Hva med konkurrentene?

RB Leipzig er toer, men er nykommer på dette nivået og mangler trolig rutinen for å kjempe om gullet helt inn. Hertha Berlin er på en fin tredjeplass, men kun to borteseirer indikerer at laget mangler det lille ekstra. Eintracht Frankfurt på 4.plass scorer så altfor lite (22 mål). Der er et åpent spørsmål hvor lenge Hoffenheim kan holde seg unna tap, og vi nevner at Borussia Dortmund er hele 12 poeng bak Bayern.

Til kveldens kamp er det bare å gratulere Freiburg med en godt gjennomført første halvdel av sesongen. Vertene var svake i november, men slo hardt tilbake i desember med 2-2-0-flyt. Holder til midt på tabellen med fem hjemmeseirer på syv kamper. Her mangler to spillere.

Bayern München vant sine fem siste ligamatcher før jul - tre av dem uten å slippe inn mål. Det er ikke så enkelt å vite hvor lagene står etter en lengre pause, men hvis gjestene er motiverte og konsentrerte bør laget vinne. Vi går for et bortespill med 1-0-handikapp til 1,60 i odds. Spillestopp er kl. 20.25 og Eurosport Norge sender kampen.