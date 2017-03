Fem grunner til Barcelonas snuoperasjon

For en måned siden gikk Barcelona på et skuffende 0-4-bortetap for Paris Saint-Germain. Siden har alt gått på skinner.

Det er nesten ikke måte på til snuoperasjon den katalanske storklubben har gjennomført i ukene etter Paris-nedturen. Og slik må laget regnes som sjeldent store favoritter i La Ligakampen borte mot Deportivo La Coruña i ettermiddag.

I tur og orden har Barcelona slått Leganés (2-1), Atlético Madrid (1-2), Sporting Gijón (6-1), Celta (5-0) før det ble 6-1 hjemme i onsdagens Champions League-returmøte. Det gir en samlet målforskjell på 21-4.

Sportsavisen Marca har satt opp fem grunner til forvandlingen:

1) Taktiske endringer

Trener Luis Enrique pusset på 3-4-3-formasjonen sin fra og med bortemøtet mot Atlético Madrid. Med Rafinha på kanten og Lionel Messi skjøvet noe lenger frem ble motstanderne tatt litt på senga.

2) Kniving om La Liga-tittelen

Toppen i spansk fotball handler i stor grad om en evig kamp mellom storhetene Real Madrid og Barcelona. Da de helhvite rotet det til litt mot Valencia og Las Palmas så Barcelona sin sjanse. Å overta teten ga katalanerne et skikkelig puff hva selvtilliten angår.

3) Klarhet i trenerspørsmålet

Ingen kan forutsi hvordan Barcelonas formutvikling hadde artet seg om trener Luis Enrique ikke hadde annonsert sin avgang ved sesongslutt. Men i og med at han gjorde det ble presset løftet vekk fra ham. Samtidig fikk spillerne motivasjon til å avrunde på en skikkelig måte og en sjanse til å imponere en fremtidig trener.

4) Oppvarming

Troen på å vende et 0-4-underlege fra den første PSG-kampen ble styrket med kanonseirene over Sporting Gijón (6-1) og Celta (5-0) i kampene umiddelbart før. PSG er åpenbart en tøffere motstand. Men den målspruten styrket selvtilliten.

5) Neymars oppvåkning

Brasilianeren måtte tåle kjeft for en middels høstsesong - for ham å være. Men utover i 2017 har Neymar levert flere gode innsatser. Fire mål og tre assister på tre siste kamper, forteller statistikken.

Til dagens kamp er det store spørsmålet om gjestene makter å være på hugget i en på papiret ordinær kampdag i La Liga. Hvis vi graver i statistikken har Barca intet å frykte. På de fem siste tilsvarende kampene har Barcelona vunnet samtlige med den smått utrolige statistikken 24-5.

Deportivo La Coruña har kapret fem poeng på tre kamper etter at krimforfatter Pepe Mel overtok trenerjobben 28. februar. Nå gjenstår det så se om Galicia-laget klarer å redde seg unna nedrykksspenningen. Her soner Pedro Mosquera (mb) og Florin Andone (a), og tre mann må helsesjekkes.

Barcelonas Aleix Vidal (mb) er ute og Jeremy Mathieu (f) er tvilsom.

Slik dette står tror vi på borteseier. For å jekke opp oddsen kjører vi på en knapp borteseier i et 1-0-handikappspill. Oddsen blir da 4,10, spillefristen er kl. 16.10 og Viasat Fotball viser kampen.