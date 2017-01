Falcao & Co er best i Europa

De fleste avskrev Radamel Falcao (30) etter to fiaskosesonger i Premier League. Nå er han toppscorer på Europas «beste» angrepslag.

Det er nemlig ingen i de fem store europeiske ligaene (England, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike) som scorer mer enn Falcaos Monaco.

Disse lagene scorer mest i Europas store ligaer 1. Monaco - 2,95 mål i snitt per kamp 2. Real Madrid - 2,7 3. Barcelona - 2,56 4. Liverpool - 2,4 5. Bayern München - 2,38 6. Napoli - 2,22 7. Arsenal - 2,2 8. Borussia Dortmund - 2,19 9. Roma - 2,16 10. Juventus - 2,12

Med svimlende 56 mål på 19 seriekamper scorer klubben fra fyrstedømmet praktisk talt tre mål (2,95) per kamp i snitt.

Det betyr at de scorer klart mer enn både Real Madrid (2,7 mål i snitt), Barcelona (2,56), Liverpool (2,4) og Bayern München (2,38), som utgjør resten av topp fem-listen over mestscorende lag i de europeiske ligaene denne sesongen (se faktaboks for utvidet liste).

En viktig mann bak Monacos målsuksess er spiss og kaptein Radamel Falcao. Colombianeren har allerede scoret 11 seriemål denne sesongen, i tillegg til to nettkjenninger i Champions League. En søt revansje for stjernespilleren etter to blytunge sesonger på utlån i Premier League, i Manchester United og deretter Chelsea, der han kun scoret fem mål.

Talentfullt lag

Men det er ikke bare på grunn av Falcao at Monaco har blitt en troverdig utfordrer i kampen om det franske ligagullet, som alle trodde skulle vinnes enkelt av PSG. Klubben høster nå fruktene av et stort fokus på talentspeiding: Thomas Lemar (21) og Bernardo Silva (22) herjer på hver sin kant, og Tiemoué Bakayoko (22) og Fabinho (23) dominerer på midtbanen.

Alle er spillere som har blitt hentet billig til fyrstedømmet, men som nå jaktes av verdens aller beste klubber og kan komme til å selges for flere titalls millioner euro om kort tid.

Men den aller mest spennende spilleren i Monaco er trolig vidunderbarnet Kylian Mbappé. 18-åringen er tre dager yngre enn Martin Ødegaard, men scorer allerede på bestilling på toppnivå: Seks mål og fem målgivende pasninger på 615 spilte minutter (alle turneringer), det vil si et målpoeng hvert 56. minutt, er fenomenale tall for en så ung spiller.

Og det legges merke til. Manchester City la i sommer inn et bud på 40 millioner euro for Mbappé, men det ble avslått av Monaco. Trolig kommer prisen bare til å stige.

Nettopp Manchester City blir nødt til å bryne seg på Monacos elleville angrepsfotball. De to lagene skal nemlig møtes i Champions Leagues åttedelsfinale i februar.

Handikapspill

Men først skal Monaco åpne sitt 2017 med en cupkamp hjemme mot Ligue 2-klubben AC Ajaccio. Det er alltid mye prestisje på spill når et lag fra den franske rivieraen møter en rival fra Korsika.

– Det er viktig for oss å gi jernet i alle de fire turneringene vi er med i, inkludert de to cupene, sier Monaco-trener Leonardo Jardim ifølge L'Équipe.

– Vi har veldig lyst til å ende opp med et lite trofé ved sesongslutt, sier forsvarsspilleren Almamy Touré.

Etter resultater som 5-0, 4-0 og 7-0 i desember kan man forvente at målkåte Moncao fortsetter festen på hjemmebane mot et svakt Ajaccio.