Fagermo vraker spissene: – Nå prøver vi å spille litt annerledes

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er ikke fornøyd med angrepsspillet så langt denne sesongen. Derfor gjør han et overraskende grep før Lillestrøm-kampen.

– Vi har ikke scoret et eneste mål etter innlegg, så nå prøver vi å spille litt annerledes i denne kampen. Riku Riski har stort fart og det skal vi utnytte, sier Fagermo til Telemarksavisa.

Innlegg mot en røslig midtspiss, og da gjerne Olivier Occéan, har vært en suksessoppskrift på Skagerak Arena de siste årene. Men i løpet av de seks første serierundene har Occéan og Torbjørn Agdestein kun scoret ett mål til sammen.

Dermed er det duket for kantspilleren Riku Riski – 168 cm på strømpelesten – som midtspiss i mandagens bortekamp mot Lillestrøm. Det betyr trolig færre innlegg inn i boksen, og flere gjennombruddspasninger i bakrom.

Det har nemlig virkelig ikke klaffet i de tre første bortekampene til Odd; 3-0-tap mot Rosenborg, 2-0-tap mot Stabæk og 3-0-tap mot Viking er fasiten så langt.

For å få orden på skrekkstatistikken, har Odd-trioen Fredrik Nordkvelle, Occéan og Riski terpet avslutninger på trening før Åråsen-besøket.

– Det er viktig med fokus på detaljer. Slik trening er viktig for oss angripere, sier Riski, som kom fra Rosenborg før sesongen, til Telemarksavisa.

Riskis praktvolley reddet Odd mot Tromsø:

Trener Fagermo, som også kan glede seg over at Rafik Zekhnini er tilbake etter suspensjon, er optimistisk:

– Jeg ser at vi er på vei til formen. Flere spillere er i ferd med å finne formen og er på vei tilbake fra skade. Det er betryggende, sier han, og mener en seier mot Lillestrøm vil «lette litt på maset» om for få Odd-poeng og -scoringer i bortekampene.

Det blir imidlertid ingen enkel oppgave å score mål på Åråsen. Lillestrøm viste stor forbedring i forsvarsspillet sitt da de slo Sogndal 1-0 på bortebane i forrige runde.

Arne Erlandsens menn står med to strake hjemmtap, og har så langt ikke oppfylt løftene om at det «skal være vondt» å komme på besøk til Romerike. Vi tror imidlertid de kan klare å hamle opp med et Odd-lag som ikke trives utenfor eget kunstgress.

Vårt tips er derfor som følger: Uavgjort mellom Lillestrøm og Odd til 3,20 i odds. Kampen vises på MAX. Spillestopp er klokken 18.55.

Dersom man føler seg i det vågale hjørnet, så anbefaler vi å kombinere dette spillet med Chelsea-seier over Middlesbrough med 0-2 i handikapp. Det gir en odds på finfine 6,40.