FA-cup-forbannelsen som plager Chelsea-managerne

Chelsea kan vise til seks FA-cupsuksesser i løpet av de siste 20 årene. Men det har ikke vært en fordel for klubbens managere.

Ved inngangen til april måned ledet Chelsea Premier League-tabellen med ti poeng foran Tottenham. Men med syv strake ligaseirer på sistnevnte og Chelseas to tap på fire siste har gapet skrumpet inn til bare fire poeng. En eventuell Tottenham-semifinaletriumf i aften kan sette en skikkelig støkk i Chelsea-spillernes selvtillit på sesongens oppløpsside.

Men for Chelsea-manager Antonio Conte er det kanskje en annen grunn til at akkurat FA-cupen er litt skummel - uten at vi et sekund tror at italieneren ønsker seg noe annet enn en semifinaleseier i kveld. The Times (krever innlogging) har funnet frem fakta som tyder på at en eventuell FA-cuptriumf er rene forbannelsen for Chelsea-sjefer. For siden 1997 har ingen av dem overlevd i jobben lenger enn i maksimalt ett år:

1997 Ruud Gullit. Chelsea - Middlesbrough 2-0. Nederlenderen ble kontroversielt sparket i februar 1998 da laget lå på andreplass i Premier League.

2000 Gianluca Vialli. Chelsea - Aston Villa 1-0. Italieneren fikk fyken i september samme år.

2007 José Mourinho. Chelsea - Manchester United 1-0. Portugiseren ble avskjediget i september - for øvrig bare dager etter et skuffende 1-1-hjemmeresultat mot Rosenborg i Champions League.

2009 Guus Hiddink. Chelsea - Everton 2-1. Seieren den sommervarme lørdagen var den midlertidig ansatte managerens siste.

2010 Carlo Ancelotti. Chelsea - Portsmouth 1-0. Den nåværende Bayern München-treneren mistet Chelsea-jobben i mai 2011 - selv om han var med på skaffe klubben både Premier League og FA-cupseier året før.

2012 Roberto Di Matteo. Ble sparket i november, til tross for at han også førte klubben til Champions League-triumf samme år.

Tilbake til inneværende sesong så var det før de siste middelmådige Chelsea-resultatene snakk om at klubben kunne ta «the Double» - både ligaseier og FA-cuptriumf i samme sesong. Etter å ha slått Peterborough, Brentford, Wolves og Manchester United i tidligere runder tviler vi ikke på Antonio Contes ønske om å revansjere 0-2-ligatapet på White Hart Lane i januar.

Karakter



Men med den fine formen og det gode spillet Tottenham viser for tiden virker det som at momentumet er flyttet til Nord-London-klubben. Etter lagets puslete avslutning på sesongen i fjor er det mye som tyder på at Spurs har bygget karakter og stålsatt seg mer i avrundingen av denne - i det som er manager Mauricio Pochettinos tredje Tottenham-sesong.

Spurs har allerede plukket flere poeng enn i fjor, og har spillere som kan gnage til seg seirer i jevne dueller. Men typisk nok forsøkte Pochettino før helgen å flytte favorittstempelet over på Chelsea.

FORBEDRET: Tottenham-boss Mauricio Pochettino har løftet laget fra fjorårets sterke sesong. Her er argentineren avbildet i 3-1-borteseieren over Swansea for litt over to uker siden. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

– Hvis det er en favoritt her er det Chelsea. De topper Premier League med sine erfarne spillere og med den manageren de har. Vi snakker om en klubb som i løpet av de siste fem årene har vunnet Champions League, Europa League, Premier League og FA-cupen. De har mer rutine, sa argentineren ifølge The Independent.

Tottenhams Michel Vorm (k) er kneskadet, og slik tar Hugo Lloris over keeperjobben, men Danny Rose (f) og Erik Lamela (mb) er ikke med.

Chelsea får tilbake Thibaut Courtois (k) og trolig Marcos Alonso (f). Men Gary Cahill (f) er ventelig ute.

Vi deler Pochettinos vurdering om at laget hans har en mulighet til å ta det mentale steget fra å være et godt lag til et lag som vinner noe. Da må laget også overkomme hindringen med å vinne på store gressmatter som den på Wembley - Tottenhams hjemmebane har Premier League nest minste matte. Vi foreslår en Tottenham-seier til 2,55 i odds. Spillestopp er kl. 18.10 og TV2 Sport Premium viser kampen.