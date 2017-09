England-sjefen raser mot påstander: – Opprørende

England-sjef Gareth Southgate setter ikke pris på kritikken fra landets supportere, som beskylder spillerne for ikke å blø for drakten.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

– Oppfatningen om at spillerne ikke er stolte av å spille for landet sitt, er opprørende. De er utrolig stolte av å spille for England. Ja, de spiller kanskje ikke så godt som de ønsker noen ganger, og setter kanskje ikke alle sjansene, men det er ingen som ikke gir 100 prosent, sier Southgate ifølge The Guardian.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Til tross for at England vant 4-0 borte mot Malta i VM-kvalifiseringen på fredag, var det bred misnøyde blant de tilreisende engelskmennene.

Belgia-stjernen slår tilbake: – Jeg røyker, jeg drikker

England ledet bare 1-0 frem til det gjenstod fem minutter av ordinær tid, og innen den tid hadde flere av bortesupporterne forlatt stadion. Selv om de leverte tre nye scoringer i en sterk sluttspurt, ble Harry Kane og hans lagkamerater møtt med buing og kritikk fra misfornøyde fans.

Det løsnet for Harry Kane mot Malta:

Engelsk presse rapporterer om et stadig tydeligere brudd mellom spillerne og fansen etter flere år med svake prestasjoner i de store mesterskapene. «De store pengene i den moderne fotballen fortsetter å skape et skille mellom de som er på banen, og de som ser på», skriver blant annet The Guardian-kommentator Daniel Taylor.

– Jeg ønsker å si til supporterne at alle lag har nye spillere. Uansett hvilke følelser du har hatt for laget, kan du gi den neste generasjonen spillere den støtten som alle engelske idrettslag trenger? Å oppnå suksess vil bety enda mer hvis vi er i dette sammen. Det er det som er stoltheten av å spille for England. Disse guttene er de beste i landet. De fortjener å være her. De er stolte av å spille. De gjør det alle der hjemme ønsker å gjøre, og de ønsker å levere. Det handler ikke om mangel på innsats eller forberedelser, sier Southgate.

Les også: Dramatisk VM-spurt for Messi og Ronaldo

Kane: – Krever mye innsats

England-spiss Harry Kane, som scoret to mål i 4-0-seieren over Malta fredag, oppfordrer også fansen til å støtte laget.

– Alle må bare beholde tålmodigheten. Selvfølgelig kan fansen være frustrert. Vi var også frustrerte i første omgang mot Malta. Vi ønsker alltid å knuse lagene vi spiller mot, men det skjer ikke alltid på den måten, særlig ikke i slike kamper hvor folk alltid undervurderer motstanderen, sier Kane ifølge ESPN.

Lille Luxemburg sjokkerte Frankrike-stjernene:

Han sier at påstandene om manglende stolthet er «urettferdige», og forsvarer sin generasjon fotballspillere:

– Det krever mye innsats å nå toppen. Du begynner fra ung alder, er dedikert og må være en topp-proff for å kunne spille for landet ditt. Alle som sier noe annet, forstår ikke hva som skal til. Og det er trolig derfor de sitter hjemme og ser på mens vi er ute på banen og spiller.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



VGs tips: Storseier på Wembley

Mandag kveld kommer Slovakia på besøk til Wembley. England leder gruppen med 5-2-0 på de syv første kampene, mens slovakerne ligger på andreplass med 5-0-2.

Engelskmennene har dominert gruppen og har en målforskjell på 14-2. Selv om Slovakia kun har sluppet inn fire mål så langt, tror vi England klarer å vinne med minst to her. Det har de gjort i sine tre hjemmekamper så langt i kvaliken, mot Malta (2-0), Skottland (3-0) og Litauen (2-0).

Motivasjonen bør dessuten være på topp etter kritikken som er blitt rettet mot laget den siste tiden.

Derfor anbefaler vi et spill på England-seier med 0-1 i handikap til 2,10 i odds. Kampen vises på Eurosport Norge. Spillestopp er klokken 20.40.