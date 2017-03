Eksperter tror disse spissene kan utfordre Bendtner

Nicklas Bendtner (29) er selvskreven toppscorerfavoritt. Men det finnes håp for noen andre spisser, tror ekspertene.

– Bendtner er storfavoritt utifra navn. Men jeg satt og telte her om dagen, og kom frem til at han har scoret syv mål på de tre siste sesongene. Nå kommer han selvfølgelig til det laveste nivået han har spilt på i karrieren, og folk vil tro, mene og tenke at han skal hamre inn 30 mål, sier Discovery-kommentator Kenneth Fredheim.

– En Bendtner som finner seg selv igjen, vil være i stand til det. Som spiss på RBK skal det godt gjøres ikke å score 20 mål, så han er en åpenbar kandidat, legger han til.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tar seg ikke engang bryet med å nevne noen mulige utfordrere. Han er skråsikker.

– Bendtner blir toppscorer. I fjor tippet jeg Gytkjær som toppscorer, og selv om han hadde en litt vanskelig start på sesongen, så ble han den soleklare toppscoreren til slutt. Rosenborg skaper så mye sjanser og er så mye bedre enn de andre lagene i ligaen, at den som spiller spiss for Rosenborg kommer til å bli toppscorer, sier Mathisen.

– Moa er jokeren her

«Han er favoritt, rett og slett fordi han spiller på det laget som skaper flest sjanser», stemmer VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden i, men han mener derimot at det finnes noen utfordrere.

I første rekke: Mohamed «Moa» Abdellaoue i Vålerenga. Han scoret bare seks seriemål forrige sesong, men har vært i fyr og flamme under sesongoppkjøringen. Åtte mål på seks oppkjøringskamper er best av samtlige Eliteserie-spillere i vinterens forberedelser.

Norsk Tippings toppscorerodds: Nicklas Bendtner 4,50 Marcus Pedersen 9,00 Mohammed Abdellaoue 10,00 Olivier Occean 12,00 Bjørn B. Sigurdarsson 15,00 Mostafa Abdellaoue 15,00 Mushaga Bakenga 18,00 Torgeir Børven 18,00 Pontus Engblom 20,00 Pål André Helland 20,00 Torbjørn Agdestein 22,00 Bård Finne 25,00 Mattias Vilhjalmsson 30,00 Bajram Ajeti 30,00 Sander Svendsen 35,00 Fredrik Brustad 35,00 Ottar M. Karlsson 35,00 Pape Pate Diouf 35,00 Daouda Bamba 40,00 Thomas Lehne Olsen 40,00 Patrick Pedersen 40,00 Samuel Adegbenro 45,00 Rafik Zekhnini 45,00 Jakob Orlov 50,00 Slobodan Vuk 50,00 Patrick Mortensen 55,00 Mike Jensen 60,00 Jean A. Mendy 65,00 Valmir Berisha 65,00 Erik Huseklepp 75,00 Erling Knudtzon 75,00 Ohi Omoijuanfo 75,00 Ibrahim Shuaibu 75,00 Muhamed Keita 75,00 Marco Tagbajumi 100,00 Tommy Høiland 100,00 Tomas Malec 100,00 Ghayas Zahid 100,00 Mathias Bringsaker 125,00 Peter Kovacs 125,00 Bendik Bye 150,00 Ole Amund Sveen 150,00 Azar Karadas 150,00 Martin Ramsland 150,00 Runar Espejord 150,00 Rocky Lekaj 150,00 Flamur Kastrati 150,00 Jonas Lindberg 150,00 Fredrik Grytkjær 150,00 Tonny Brochmann 150,00

– Moa er jokeren her. Holder han seg skadefri og Vålerenga klarer å skape mange sjanser, så kan Moa bli toppscorer. Han er god for 20 mål når alt stemmer, sier Svegaarden.

Han får støtte av Fredheim.

– Moa er en mulig toppscorer. Alt handler om at han holder seg skadefri. Gjør Moa det, så er han kanskje den mest genuine avslutteren av nesten alle norske spisser. Han er virkelig klinisk foran mål. Han er en klar kandidat, sier kommentatoren.

– Har troen på Pedersen

Som også mener Strømsgodset-spiss Marcus Pedersen bør med i toppscorerdiskusjonen.

– Hvis Strømsgodset blir bra, så har jeg troen på Marcus Pedersen. Han er en god spiss og kan score mange mål hvis han holder seg skadefri. Godset har gode kantspillere og kommer til å skape mange sjanser, og da vet man at Pedersen uten tvil er en kandidat hvis han får en full sesong, sier Fredheim.

Svegaarden nevner Moa-lillebror Mustafa «Mos» Abdellaoue (Aalesund) som en annen utfordrer, i tillegg til Odds evigunge Olivier Occéan. Fredheim er litt i tvil når det gjelder sistnevnte.

– Occéan er god for 15-20 mål, men han fyller 36 år i løpet av sesongen, så man kan vel ikke forvente at han spiller alle kampene, sier han.

Mohamed Abdellaoue og Marcus Pedersen er, med henholdsvis 10 og 9 i odds, Bendtners fremste utfordrere på oddsen.

Men vi mener at 4,50 i odds på at Nicklas Bendtner blir toppscorer, er en kjempegave når man tar i betraktning hvor overlegne Rosenborg bør være i Eliteserien. Det er vårt soleklare tips.