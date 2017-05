Eksperter: Slik ender «krigen» om Lukaku

Manchester United og Chelsea jakter samme superspiss: Premier League-toppscorer Romelu Lukaku (23).

Med 24 mål er det belgiske tanksenteret suveren toppscorer i Premier League denne sesongen. Han har kontrakt i Everton frem til sommeren 2019, men manager Ronaldo Koeman har bekreftet at fremtiden hans er usikker.

– Han fortalte meg at han ikke kommer til å signere en ny kontrakt, avslørte Everton-sjefen i april.

Alle piler peker mot en overgang til en enda større Premier League-klubb denne sommeren. Og ifølge britiske medier er det en pågående «krig» mellom to toppklubber i spissnød: Manchester United og Chelsea.

The Guardian skriver at både José Mourinho og Antonio Conte har pekt ut den røslige Everton-spissen som sin prioritet i det kommende overgangsvinduet. United trenger en erstatter for Zlatan Ibrahimovic, mens Chelsea trolig må erstatte Diego Costa. Det snakkes om summer mellom 650 og 700 millioner kroner.

Men hvem ender opp med å skyte gullfuglen?

Manchester United:

Dette taler for:

• United har et stort prosjekt på gang. De har brukt enorme summer på overganger det siste året, og kommer trolig til å fortsette til sommeren. – Det er en enorm klubb med stort potensial, og Mourinho er ofte best i sin andre sesong, sier TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad.

• Mourinho er flink til å overtale. – Det har vært flere tilfeller hvor Mourinho personlig har ringt spillerne. Han er flink til å involvere seg personlig i overganger, og utgjør ofte forskjellen på den måten, sier Wikestad.

• Lukakus agent er Mino Raiola. Han er også agenten til Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan, som alle signerte for Manchester United i fjor. – Det har vist seg å gjøre det lettere å gjennomføre overganger med agenter man kjenner godt fra før. Akkurat dette taler for United, sier Wikestad.

Dette taler mot:

• Mourinho vraket ham i Chelsea. Portugiseren var Chelsea-manager da Lukaku var i klubben. Det endte med at han ble solgt til Everton for 30 millioner pund. – Jeg kan ikke komme på så mange eksempler på at Mourinho har tatt vrakede spillere tilbake inn i varmen, sier Wikestad.

• United er ikke sikret Champions League-spill. Klubben må vinne Europa League for å sikre seg spill i den prestisjefulle turneringen, mens Chelsea allerede er kvalifisert. – Det taler helt klart mot United. Det er ikke gitt at de kvalifiserer seg, sier Wikestad.

• Er det en slik spiss United ønsker? TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller tror Mourinho heller vil ha en mer hardtarbeidende spiss. – Jeg tror ikke Lukaku er førsteprioriteten for Mourinho. Jeg har inntrykk av at han er enda mer interessert i andre typer som jobber enda mer for laget, sier Stamsø Møller.

Chelsea:

Dette taler for:

• Han passer perfekt for Antonio Conte. Stamsø Møller tror Chelsea-manageren har mer sansen for Lukaku enn det Mourinho har. – Jeg tror Conte hadde hatt mye lettere for å få plass til Lukaku i sitt lag enn Mourinho. Jeg har dessuten en følelse av at han kommer til å sikte seg inn på en 3-5-2-formasjon som vil passe Lukaku perfekt, sier eksperten.

• Han kan bo i London. Livet i den engelske hovedstaden anses som mer attraktivt enn å bo i Manchester. – Fotballspillere virker å være mer og mer opptatt av dette, sier Wikestad.

• Chelsea henter ofte tilbake gamle spillere. Lukaku ble solgt fra Chelsea til Everton i 2014. Men klubben har ofte vist at de kan hente spillere tilbake: Nemanja Matic og David Luiz er slike eksempler. – Jeg tror ikke Roman Abramovitsj (klubbeier) har noe problem med å hente tilbake Lukaku, sier Wikestad.

Dette taler mot:

• Chelsea bruker store summer på stadionutbygging. Klubben er midt i en komplisert prosess med å øke stadionkapasiteten på Stamford Bridge fra 41.500 til 60.000. Det blir svært dyrt, og dermed er det ikke sikkert at klubben kan vise til de samme økonomiske musklene som Manchester United.

• Álvaro Morata er aktuell. Real Madrid-spissen har jobbet med Antonio Conte tidligere i Juventus, har uttrykt sitt ønske om å gjenforenes med manageren, og skal være misfornøyd med mangelen på spilletid i den spanske hovedstaden. Enkelte medier skriver at Morata, og ikke Lukaku, er Contes prioritet i sommer.

– Magefølelsen sier United

Så hvor ender til slutt Lukaku? Både Wikestad og Stamsø Møller føler seg sikre på at Everton-spissen forsvinner.

– Men jeg håper egentlig at han blir værende. Det er fryktelig trist at de ikke klarer å holde på ham, for det skjer mye spennende i den klubben, sier Wikestad.

Stamsø Møller nevner Arsenal sårt hadde trengt en spiss som Lukaku, men at det er «urealistisk» at klubben ønsker eller klarer å tiltrekke seg belgieren.

– Manchester United er akkurat nå det laget som har størst behov for Lukaku, sier han.

Og får støtte fra Wikestad:

– Magefølelsen sier Manchester United. Det er et spennende prosjekt på gang der.

Likevel er de trolig revansjelystne etter to strake tap i Premier League. Lukaku har spilt tre strake kamper uten å score og er trolig særdeles lysten på å vise seg fra sin beste side i det som kan være hans farvel til Goodison Park-publikumet.

