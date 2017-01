Ekspert tror ikke Klopp vil kjøpe seg ut av krisen

Liverpool har kun vunnet én kamp siden nyttårsaften. Men TV 2-ekspert Petter Myhre tror ikke et hurtigkjøp er det som skal til for å få orden på problemene.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Lørdag røk et reservepreget Liverpool-mannskap ut av FA-cupen, kun tre dager etter at Southampton ble for sterke i ligacup-semifinalen.

Jürgen Klopp har måttet klare seg uten Sadio Mané mens han har representert Senegal i Afrikamesterskapet, Philippe Coutinho har slitt med å komme opp på det nivået han holdt før ankelskaden han pådro seg mot Sunderland i november, mens Joel Matip måtte stå over flere kamper på grunn av en misforståelse med det kamerunske fotballforbundet.

Lest denne? Klopp fortviler: – Vi har prøvd alt

TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre mener at stallen er skjør.

– Liverpool er det laget som tåler skader og slitasjer dårligst av topp-seks-lagene. De har et merkbart svakere lag enn konkurrentene når de ikke kan stille fullt. De har også en kraftanstrengende spillestil, som er vanskelig å utføre. Når spillerne blir slitne, mister de også konsentrasjonen sin. De har spilte ti kamper på 30 dager, og det tåler ikke stallen, sier Myhre til VG.

Det har gitt litt av et utslag i resultatene: På åtte kamper i 2017 har Liverpool kun vunnet én gang – og dét var mot lilleputt Plymouth. De resterende kampene har gitt tre uavgjort og fire tap.

Les også: West Ham-eier langer ut mot Payet

– Tror du Klopp gjerne skulle ha hentet inn en ny spiller, slik at det kunne gitt gruppen et «kick»?

– Jeg tror Klopp har midler til å hente en ny spiller. Men de færreste managerne ønsker å gjøre det i januar, for tilgjengeligheten er mindre. Det er også få klubber som ønsker å slippe spillerne sine på denne tiden av året. Det er ikke ofte man lykkes med signerer i januar, sier Myhre.

I kveld, klokken 21.00, står Chelsea på motsatt banehalvdel på Anfield, og Myhre mener at Liverpool må vinne den kampen dersom de skal henge med i tittelkampen.

– Liverpool er nødt til å ha tre poeng, ellers tror jeg det er kjørt for dem. Chelsea levert fint med ett poeng. Dette er en utfordring som jeg tror at Antonio Conte er fornøyd med. Conte liker hvordan dette har utviklet seg, sier han.

Vi tror ikke at Liverpool ryker på et fjerde hjemmetap på rad, men sliter samtidig med å se for oss at de klarer å slå bunnsolide Chelsea, som stiller med helt full tropp. Derfor velger vi å spille uavgjort til 3,10 i odds. Spillestopp er 20.55 og kampen går på TV 2 Sport Premium 1.