Ekspert: Slik kan man slå Chelsea

Premier League-klubbene har siden i høst slitt med å beseire Chelsea. Sky Sports-ekspert Jamie Carragher (39) har oppskriften på hvordan det kan gjøres.

Chelsea leder Premier League med åtte poeng, har vunnet FA-cupen fire ganger på ti siste år - og er soleklare favoritter mot Wolves i dagens FA-cupkamp.

London-laget har levert en rekke suverene innsatser denne sesongen. Spesielt gjelder dette etter 0-3-bortetapet for Arsenal i slutten av september. Etter det nedslående tapet endret manager Antonio Conte på formasjonen til 3-4-3 (eventuelt 3-4-2-1). Suksessformasjonen, som var plan D, bidro til at Chelsea vant hele 13 strake ligakamper, før laget gikk på en 0-2-ligasmell - borte for Tottenham i midten av januar

I etterkant av det London-derbyet påpekte tidligere Liverpool-stjerne og i dag Sky Sports-ekspert Jamie Carragher svakheter ved Chelsea-opplegget som kan utnyttes.

Utnytte åpne flater



Det er ikke noe hokus pokus som skal til. Men hvordan går man taktisk frem for å sette Chelsea i en knipe? Uansett hva slag formasjon man stiller med er det avgjørende å utnytte de ledige flatene som oppstår, mener Carragher.

– Man må tenke «Hvor kan man såre dem? Hvor er de åpne flatene?» Mot Chelseas tremanns forsvarsystem vil det alltid være rom rundt backene. Enten foran eller bak dem, påpeker Carragher.

– Når Chelsea-backene står høyt er det masse rom bak dem, og lag kan sko seg på dette ved å sende i vei lange baller langs flankene og plukke opp eventuelle andreballer, understreker Carragher ifølge Sky Sports.

– Når Chelsea derimot endrer til fem mann bak får det en bieffekt som gir mye mer rom og distanse som de to gjenværende midtbanespillerne må dekke inn. Som motstanderne kan utnytte.

– Tottenham gjorde dette da Christian Eriksen grep det ledige midtbanerommet som oppstod da Chelsea la seg dypt i en 5-3-2-formasjon, sier Carragher, som medgir at det er én ting å komme seg i den nevnte posisjonen - man må i tillegg ha kvalitet i pasninger og avslutninger.

EKSPERT: Jamie Carragher mener det bør være mulig å slå Chelsea. Dette bildet er tatt på en pressekonferanse i 2015. Foto: Paul Ellis , AFP

I ligaoppgjørene etter Tottenham-kampen har ikke Chelsea vært fullt så stabilt suverene. De har slått Leicester, Hull og Arsenal, men har avgitt bortepoeng mot både Liverpool og Burnley nylig. Vi snakker ikke om en sprekk, men at Contes menn kort og godt har vært litt mer menneskelige.

Wolverhampton trenger neppe å fyre seg opp til denne TV-kampen. Hjemmearenaen Molineux er utsolgt for første gang på tre år, og Championship-klubben har allerede danket ut Stoke City og Liverpool i tidligere cuprunder.

Vertene holder i 18.plassen på andre nivå - bare seks poeng unna nedrykkssonen. Laget jakter på å nå sin første kvartfinale siden 2003, og får trolig med igjen Andreas Weimann (a), som scoret mot Liverpool for to uker siden. Jack Price (mb) er også tilbake.

Chelsea åpner for at John Terry (f) kan være i aksjon ettersom David Luiz (f) trolig hviles grunnet en kneskade. I mål går ventelig Asmir Begovic inn, og det unge talentet Nathan Ake (f) forventes å få tillit.

Nå er det én ting for Wolves å vite hvordan man på papiret skal slå landets for tiden beste lag. Noe helt annet er å faktisk gjøre det. Vi tror Chelsea-boss Antonio Conte er svært lite interessert i en eventuell omkamp.