Ekspert om Forren: – Høres ut som trøbbel

Vegard Forren (29) ble tirsdag klar for den opprykksjagende Championship-klubben Brighton. Nå har han ti kamper på seg til å bevise hva han er god for.

– I utgangspunktet skal han være god nok for ligaen, men jeg vil anta som de alle fleste fotballspillere som ikke har spilt fotball på en stund at han vil bruke tid på å komme i kampform, sier TV2-ekspert Kasper Wikestad til VG.

Det er dårlig nytt for Forren, som kun har kontrakt med Brighton ut sesongen. Hvis klubben når ambisjonen om direkte opprykk, betyr det at han kun har ti kamper å overbevise Brighton-trener Chris Hughton om at han skal være med videre.

– Det er mange spillere som er inne i en rytme hvor alle kamper betyr mye og hvor man spiller to-tre kamper i uken. Når han ikke kjenner ligaen, lagkompisene og tempoet, høres det ut som trøbbel, sier Wikestad og minner om hvordan det endte forrige gang han dro til sørkysten av England uten kamptrening.

VG besøkte Forren da han var klubbløs bleieskiftarbeider:

Han fikset ikke det å komme til Southampton midt i den britiske sesongen. Nå vender han tilbake uten å ha spilt kamp på fire måneder.

– Samtidig har Brighton hentet ham nå fordi de ikke har mulighet til å hente noen andre. Så her er det snakk om å bli kastet på dypt vann, og så er spørsmålet om han kan svømme eller ikke, fortsetter Wikestad, som understreker at han gleder seg veldig til å se en nordmann i aksjon for en av toppklubbene i Championship.

Bleieskiftarbeider Forren: – Jeg går nesten og stanger hodet i veggen

Etter 36 av 46 serierunder ligger sørkystklubben på 2. plass, tre poeng bak førende Newcastle og seks poeng foran Huddersfield (én kamp mindre spilt) på 3. plass. Ambisjonen er å forsvare posisjonen, slik at de rykker opp til Premier League.

– Forrige sesong mistet de opprykket i siste runde og røk i kvalikken, og har nok lært en del av det. Chris Hughton er flink til å organisere defensive lag som ikke står ukritisk høyt, har et bra grunnspill og mange gode tekniske spillere. Det passer nok Forren bra.

– Jeg vil ikke si at jeg blir overrasket om han takler å hoppe i det, men veldig imponert, sier Wikestad.

Tror Forren er fjerdemann i køen



Eirik Aase driver nettstedet Championship Norge og følger ligaen tett. Han beskriver det som en «midtstoppers drøm» å komme til Brighton, og begrunner det med at hele laget bidrar defensivt.

– Forren kommer til en flott klubb som er på en kjempeopptur med positiv stemning og utsolgt stadion. Jeg er ganske sikker på at de rykker opp denne sesongen, sier Aase til VG.

Slik det ser ut nå, er midtstopperen Shane Duffy ute med skade frem til midten av april. I tirsdagens kamp mot Rotherham startet derfor engelskmannen Lewis Dunk og tyskeren Uwe Hünemeier i midtforsvaret til «The Seagulls».

– Jeg tror de har fått litt panikk, siden de mangler backup når Duffy er ute. Med tanke på at han ikke er i kampform, vil jeg nesten tro han er fjerdevalg når alle er skadefri. Duffy og Dunk står når de er klar, og nå gjorde Hünemeier det bra mot Rotherham, forklarer Aase, som ikke tør å spå om Forren har en fremtid i klubben om de skulle rykke opp til Premier League.

