Ekspert: Nå er det på tide med «Wexit»

Arsène Wenger (67) burde avklart fremtiden sin i Arsenal for flere uker siden, mener Premier League-ekspert Kasper Wikestad.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

– Fremtiden må avklares nå for alle parter. Om han skal fortsette eller ikke fortsette. Den skulle vært avklart for uker siden. Hvis han har tenkt til å gi seg, og offentliggjør det nå, så tror jeg atmosfæren i og rundt laget ville blitt langt bedre. Jeg tror usikkerheten påvirker laget negativt på alle mulige måter, sier TV 2-profilen.

Besøk vår oddstipsside Tipster!

Han mener Wenger, som har vært Arsenal-manager siden 1996, burde sette en strek etter denne sesongen. Eller «Wexit», som protesterende Arsenal-fans har valgt å kalle det.

– Jeg mener å gi seg hadde vært riktig avgjørelse. Han får nok ikke sparken, det ville vært helt feil. Men han burde avklart fremtiden sin for lengst. Det er i stor grad hans ansvar, sier Wikestad.

Lest denne? Özil avslører heftig Mourinho-krangel

HAR FÅTT NOK: Arsenal-fans protesterte mot Arsène Wenger forrige helg. Foto: Ian Kington , AFP

– Ikke bra nok

Det har rukket å bli 13 år siden Arsenal tok sin siste Premier League-tittel. De siste ukene har misnøyen blant Arsenal-fans virkelig blusset opp, som en følge av 10-2-tapet mot Bayern München sammenlagt i Champions League-åttedelsfinalen, i tillegg til Premier League-resultater under pari.

– Vi har kanskje kommet til det punktet der Arsenal trenger et skifte. Jeg har alltid vært en kjempefan av Wenger. Han revolusjonerte ligaen da han kom. Men han er blitt tatt igjen, Arsenal har stagnert under ham, og nå er det andre managere som er progressive og driver ligaen fremover, sier Wikestad.

Lest denne? Slik har United-floppen Memphis slått tilbake

– Wenger har styrt klubben på en utmerket måte i en vanskelig periode med innflytting på ny stadion og så videre. Men nå er klubben i en annen situasjon, de trenger å kjempe om ligatittelen igjen, og det er lenge siden de har vært en reell utfordrer. Det er ikke bra nok. Wenger er veldig sta på sine metoder, men det er ikke sikkert det fungerer like bra lenger, sier han.

RASENDE: Flere Arsenal-fans er ikke spesielt fornøyde med manager Arsène Wenger. Foto: John Sibley , Reuters

Protester utenfor stadion

Før forrige helgs FA-cupkamp mot Lincoln stilte mange Arsenal-fans opp utenfor Emirates Stadium for å protestere mot Wenger. «Wexit», sto det på flere av plakatene. «Alle gode historier har en slutt. Au revoir, Arsène», het det på en annen.

«Wenger out». «Tid for endring». «Arsenal FC, IKKE Arsène FC». «Fjerdeplass er ikke et trofé». Beskjedene var mange og nådeløse fra frustrerte Arsenal-fans. Wikestad synes ikke noe om protestene.

Nye oddstips hver dag? Følg Tipster på Facebook her

– Det synes jeg ikke tar seg ut. Jeg synes ikke det er greit. Jeg liker ikke måten mange av de protestene har utartet seg på, og synes Wenger fortjener en helt annen respekt, sier Wikestad, men han legger til:

– Samtidig kan man forstå noe av frustrasjonen. Jeg skjønner at folk blir frustrerte når klubben presterer slik den gjør.

Les også: Stefan Johansen fra ydmykelse til England-suksess

VG tipper Arsenal-opptur

Lørdag skal Wenger tilbake i ilden når Arsenal gjester West Bromwich til tidligkamp i Premier League. Til tross for at resultatene i det siste har vært svake, tror vi at det ligger an til en viktig og etterlengtet seier for Arsenal.

West Bromwich har rundet 40 poeng i ligaen. De ligger hverken an til å kjempe om europeiske plasser eller mot nedrykk, så de har egentlig ikke stort å spille for resten av sesongen.

Vi tror Arsenal stiller med mye motivasjon og mye å spille for, og at de tar en viktig seier mot West Bromwich. Det får vi 1,65 i odds for. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 13.25.