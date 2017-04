Ekspert: - Juventus er ti år foran alle andre

Juventus har vunnet Serie A fem ganger på rad, og er i rute til å vinne i vår igjen. Denne sesongen har laget tatt steget videre med å for alvor utfordre den europeiske eliten.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Med åtte poengs forsprang til tabelltoer Roma og med fem gjenstående serierunder vil en borteseier mot Atalanta i kveld føre laget ett steg nærmere en historisk sjette strake Serie A-tittel.

Daglige oddstips? Sjekk ut VGs oddstipsside her

Og med en viktig Champions League-semifinalekamp borte mot Monaco på onsdag på programmet, vil vi anta at trener Massimiliano Allegri (49) er veldig klar for å sikre seriegullet så fort som mulig.

Det har gått nesten to år siden at Juventus i en tøff Champions League-finale røk for Barcelona. Da var det nesten en skrell at de i det hele tatt var der. Men siden da har mye hendt. Halve startlaget fra den lørdagskvelden i Berlin er byttet ut, og ifjor sommer forsterket man laget. Paul Pogba reiste til Manchester og Álvaro Morata ble tvunget tilbake til Real Madrid. Kunne det gå bra? Joda, forsterkningene ga «Juve» fremtidstro.

– Forsterkningene ga oss nytt liv og en vilje til å gjøre noe legendarisk. Vi skal virkelig satse på alle fronter, sa forsvareren Giorgio Chiellini ifjor sommer, ifølge Aftonbladets Champions League-magasin.

Strømmet inn



Juventus-backen så dem komme inn en etter en. Dani Alves (Barcelona), Miralem Pjanic (Roma), Marko Pjaca (Dinamo Zagreb), Mehdi Benatia (Bayern München) og Gonzalo Higuain (Napoli).

Torino-klubben kjøpte inn to av de beste spillerne hos de største konkurrentene i hjemlandet, som man ser. Slik er troppen på papiret overlegen alle andre italienske lag. Det har gitt trener Allegri handlingsrom til å endre på formasjonene fra kamp til kamp.

Les også: Juve-helten vil ikke sammenlignes med Messi

Det er raskt klatret av en klubb som i 2006 ble flyttet ned til Serie B og andre nivå i kjølvannet av Calciopoli-skandalen. Og bak mye står forretningsmannen Andrea Agnelli (41) som overtok styreleder-vervet i 2010. Etter en tøff start der laget endte på 7.plass i hans førstesesong i 2011 har det bare gått oppover. Økonomisk går klubben nå i pluss og den nye hjemmearenaen Juventus Stadium er nedbetalt.

Les også: Bunnsolide Juventus fikk Neymar til å grine

Tidligere italiensk landslagssjef, Parma og Milan-trener, og i dag ekspert, Arrigo Sacchi (71) er overbevist om at Juventus dominans bare er i startfasen.

EKSPERT: Arrigo Sacchi mente før sesongen at Juventus hadde gode sjanser til å vinne Serie A. Dette blidet er tatt i 2006. Foto: Luca Bruno , AP

– Juventus er ti år foran alle konkurrentene i Italia. Nå må laget hans bare bli mer europeisk, ta initiativet i sine kamper. Italienske lag, inklusive Juventus, har en tendens til å legge seg bakpå så fort de har tatt føringen i kamper. Men jeg liker de lag som fortsetter å dominere og som spiller sitt spill uansett resultat. I Europa leder den filosofien til seirer, mener Sacchi.

Det gjelder utenfor landets grenser. I kveld skal Juventus forsøke å oppretteholde sin gode statistikk mot sesongens store Serie A-sensasjon, Atalanta.

Bergamo-klubben har mange unge salgsobjekter, som Franck Kessie (mb) og Andrea Petagna (a) . Mattia Caldara (f), som er Juventus-eiendom, men utlånt til Atalanta, sikret 3-2-seieren over Bologna sist etter at laget røret bort en 2-0-ledelse. Med sin femteplass ligger vertene godt an til å sikre Europa League-plass for neste sesong.

Følg Tipster på Facebook her

Juventus er ubeseiret på 14 seriekamper (12-2-0), og trener Allegri har allerede bestemt at han vil kjøre på med sine beste folk i kveld - selv om laget skal møte Monaco på onsdag. Miralem Pjanic (mb) er kvitt karantene, og Sami Khedira (mb) vil trolig starte ettersom han er utestengt i Monaco.

Torino-klubben har vunnet de 13 siste Serie A-møter med Atalanta, og de har scoret minst to mål i elleve av disse oppgjørene. Vårt spillforslag er borteseier til 2,15 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Sport viser oppgjøret.