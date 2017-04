Ekspert: Derfor kan United-fansen glemme Griezmann

Atlético Madrid-stjernen Antoine Griezmann (26) kobles stadig sterkere til Manchester United. Men overgangen skjer neppe til sommeren, skal man tro ekspert Petter Veland.

Spekulasjonene rundt sommerens spisshandel i Manchester United har skutt fart etter den alvorlige kneskaden til Zlatan Ibrahimovic.

Øverst på ønskelisten troner angivelig den franske målmaskinen Griezmann.

– Rent personlig tror jeg ikke at de henter Griezmann. Jeg tror eventuelt det blir en annen. Ikke fordi Griezmann ikke vil til Manchester United eller fordi de ikke vil bruke pengene på ham, sier Veland.

– Jeg tror han, i likhet med trener Diego Simeone, ønsker å spille den første sesongen til Atlético Madrid på ny hjemmebane. De har lyst til å skrive det første kapittelet i det nye bindet om Atlético Madrid. Det har de egentlig sagt nå i ganske mange skjulte sammenhenger, sier fotballeksperten.

Klubben skal til sommeren flytte ut av sin nåværende hjemmebane Vicente Calderón og inn i den splitter nye storstuen Wanda Metropolitano, som får plass til over 73.000 tilskuere.

– Det gjør at jeg som sitter og følger med, og som kjenner uttalelsene deres og ser hva som har skjedd tidligere, er ganske sikker på at Griezmann ikke er tilgjengelig for overgang før sommeren 2018.

Kartlegger toppklubber

Det populære franske TV-programmet Téléfoot sendte søndag en reportasje om Griezmanns fremtid. Spilleren var gjest i programmet i mars og fikk da spørsmål om fremtiden.

– Jeg har solskinn i Madrid og føler meg bra der, så det er ingen grunn til å endre noe, sa Atlético-stjernen.

Likevel vokser ryktene etter hvert som det nærmer seg sommer og overgangsvindu. For å få mer klarhet i situasjonen, tok Téléfoot en prat med Eric Olhats, speideren som oppdaget Griezmann og som i dag fungerer som spillerens rådgiver.

– Akkurat nå jobber vi med å kartlegge hvilke klubber som har midlene som skal til. Det finnes en klausul som du ikke kommer utenom, den er på 100 millioner euro (930 millioner kroner), så det er bare noen få aktuelle klubber: Manchester United, City, Chelsea, Barcelona og Real Madrid, sier Olhats.

United har vist mest interesse

Griezmann forlenget kontrakten sin med Atlético Madrid i fjor. Den knyttet ham til klubben frem til 2019 og doblet lønnen hans fra 3,5 til 7 millioner euro i året.

Klubben skal være desperat etter å beholde sin største stjerne, spesielt ettersom de risikerer å bli nektet spillerkjøp i det neste overgangsvinduet. En endelig avgjørelse vil bli tatt av Idrettens voldgiftsrett (CAS) innen juni.

Rådgiver Olhats avslører at Manchester United har vist mest interesse for den lyshårede juvelen.

– De har tatt kontakt og fortalt om prosjektet sitt. De var de første som tok kontakt, og de har vært mest konkrete i sine ønsker, sier han til Téléfoot.

VGs tips: Atlético-seier

Mens hele Fotball-Europa spekulerer i hvor han spiller neste sesong, konsentrerer Griezmann seg om en spennende sesonavslutning med Atlético Madrid.

De trakk byrival Real Madrid i Champions League-semifinalen, men tirsdag kveld er det La Liga og hjemmeoppgjøret mot Villarreal som gjelder. Atlético trenger en seier for å holde Sevilla unna i kampen om tredjeplassen.

Atlético er i råsterk ligaform med syv seirer på de åtte siste kampene. På hjemmebane har Griezmann og hans lagkamerater vunnet fire seriekamper på rad. Femteplass Villarreal er ingen enkel motstander, men hovedstadslaget bør være i stand til å ta tre poeng mot «den gule ubåten», som har tapt to av sine tre siste bortekamper.

Derfor anbefaler vi å spille på Atlético Madrid-seier mot Villarreal til 1,40 i odds. Det er ikke sensasjonell odds, men vi føler oss sikre nok til at det er verdt en slant. Eventuelt kan det kombineres med et mer ambisiøst spill.

Kampen vises på Viasat Fotball. Spillestopp er klokken 21.25.