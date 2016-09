Ekspert: Derfor har Atlético sin beste tropp noensinne

Atlético Madrid har hatt klippekort i toppen av spansk fotball og kommet langt i Champions League de siste sesongene. Nå mener fotballekspert Petter Veland at laget er bedre rustet enn før.

Onsdag kveld møter spanjolene Bayern München, som vil revansjere det bitre semifinaletapet fra i vår.

Begge lag er ubeseiret i sine hjemlige serier i høst. Og begge lag kom seg igjennom første Champions League-kampdag med hver sin triumf.

Viasat og spansk fotballekspert Petter Veland mener Atlético Madrid har gode forutsetninger til å komme langt denne sesongen også.

– Atlético har generelt hatt et høyt nivå på spillerstallen ut fra deres forutsetninger i de tre siste sesongene. Men i sommer var det veldig viktig at man unngikk å selge noen av sine beste, som man gjorde for noen sesonger siden med Filipe Luís og Diego Costa til Chelsea, sier han.

– Man beholdt alle bærebjelkene som Jan Oblak, Diego Godin, Koke, Saul og Antoine Griezmann – som sågar forlenget kontrakten. Og aller viktigst: At trener Diego Simeone fortsatte. I tillegg er det nye spillere som har kommet til. Nummer 13 og 14-spillere som kan utfylle laget. Som Sime Vrsaljko som kan brukes på begge backene. Nicolás Gaitan som har levert for Benfica, og som man forventer skal forsterke Madrid-klubben, og Kévin Gameiro som laget 30 mål for Sevilla i fjor.

Flere strenger å spille på

Viasat-eksperten mener ganske enkelt at Atlético har flere strenger å spille på enn tidligere. Og det for et lag som vant La Liga i 2014, og som tapte CL-finalene i 2014 og 2016.

– Suksessoppskriften har vært lagets vilje og samhold. Det å tenke at ballen aldri er tapt. At alle løper de ekstra meterne for de hverandre. Den mentale biten de har vært så dyktige på, beskriver Veland.

– På banen spiller laget stort sett i en 4-4-2-formasjon. Mot sterk motstand – som i semifinalene mot Bayern i vår – har det vært vanlig med en kompakt firer sentralt på midtbanen. Men i de to seneste hjemmekampene mot antatt lettere motstand som Sporting Gijón (5-0-triumf) og Deportivo (1-0-seier) har de kjørt et annet opplegg med to kanter med utpreget offensive kvaliteter som Gaitan og Carrasco. Mot Sporting kunne de ha vunnet mer og mot Deportivo på søndag var seieren aldri truet, mener Veland.

TRAFF PÅ ATLÉTICO-SPÅDOM IFJOR: Viasat-ekspert Petter Veland trodde at Atlético skulle «go all the way» til 2016-finaleplass. Denne sesongen er han ikke like optimistisk til tross for at Madrid-klubben er bedre rustet. Foto:

Men når alt det er sagt skal det godt gjøres at Madrid-klubben leverer en finaleplass denne sesongen, tror Veland – som tidlig ifjorårssesongen spådde at Atlético ville gå helt til 2016-finalen.

– Jeg tror det er naturstridig at Atlético skal komme seg CL-finalen for tredje gang på fire sesonger. Man kan tenke seg at når dette laget har endt opp med to finaler i de siste årene så er det andre gode lag med enda mer ressurser som ikke har gjort jobben sin. Og før eller siden stopper det opp for den spanske Champions League-dominansen, men når det skjer er ikke godt å si.

– Det er såpass mange andre lag som har rustet kraftig opp, så det er logisk at Atlético Madrid ikke går til en ny finale. De kan selvsagt være heldig med trekningen i cupspillet, men jeg tror de skal være godt fornøyd med en kvartfinale, avslutter Veland.

Til kveldens duell stiller tyskerne med tilnærmet fulltallig tropp. Men det er uvisst om Mats Hummels (f) rekker matchen. Xabi Alonso (mb) har sonet ferdig. Gjestene må rette på en svak CL-statistikk for Bayern å være med bare to borteseirer av ti siste mulige.

«Atleti» har den mentale fordelen med 1-0-semifinaletriumfen i april. Må klare seg uten Giménez (f), Tiago (mb) og Augusto Fernández (mb).

Vi tror lagene er forsiktige og ender opp med et uavgjortresultat