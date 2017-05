Ekspert: Derfor er 2017 Juventus' år

Å vinne Champions League har lenge vært Juventus sin klare målsetting. Etter at laget holdt buret rent over to kvartfinalekamper mot Barcelona er det få som ikke lenger tror det målet er mulig.

Champions League-semifinalen Monaco – Juventus har fått stempelet som møtet mellom Europas henholdsvis beste angrep mot forsvar. Det er et ungdommelig fransk pågangsmot mot italiensk rutine.

Rolf-Otto Eriksen er fotballkommentator for Viasat, og har italiensk Serie A som sitt spesialfelt. Han har hele sesongen trodd på at Juventus kan gå hele veien og sikre en Champions League-triumf – klubbens første siden 1996.

– It's Time! har vært slagordet eller kampanjen på klubbens offisielle hjemmeside og hashtag på twitterkontoen. Det har vært et slags symbol for alt det arbeidet som har vært nedlagt over tid. Og som man håper skal heldig ut i Champions League i år, sier Eriksen.

Målrettet jobbing



– Laget har vunnet alt hjemme i Italia. Mest sannsynlig vinner Juventus snart sin historiske sjette strake Serie A-tittel. Men klubben har utover det likevel mobilisert ytterligere, forteller Eriksen som begrunner utviklingen slik:

1) Man har ikke hvilt på laurbærene til tross for hjemlig suksess. Men forsterket klubben steg for steg og slik rustet seg for suksess. I fjor befestet man topp-posisjonen i hjemlandet med å handle inn spillerne Dani Alves (Barcelona), Miralem Pjanic (Roma) og Gonzalo Higuaín (Napoli).

2) Det er en sult etter Champions League-suksess i klubben. Ingen av dagens Juventus-stjerner har noensinne vunnet Europas gjeveste trofé. Tidligere i vår var det slik at blant gjenværende CL-lag hadde Real Madrid, Barcelona og Bayern München vunnet i nyere tid. Men ikke Juventus, som har tapt sine fire siste finaler i 1997, 1998, 2003 og i 2015.

Eriksen forteller om at det har vært jobbet målrettet over tid. Der har lederskapet på styrenivå vært viktig. Det gjelder styreleder Andrea Agnelli (41), som er en del av Fiat-familien som alltid har vært involvert på eiersiden. Men også tidligere spiller og nåværende visedirektør Pavel Nedved (44) og sportsdirektør Giuseppe «Beppe» Marotta (60) har levert tunge bidrag.

KLUBBDIREKTØR: Pavel Nedved har vært på å styre Juventus til Europas klubbelite. Her er tsjekkeren avbildet før en landskamp mot Norge i 2005. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Den jobben de har gjort er beviset på de klassiske Juve-verdiene, som kan oppsummeres med å ha to tanker i hodet samtidig både på det sportslige og økonomiske plan. Det vil si å ha balanse i regnskapet og samtidig kjøpe fornuftig og selge de rette spillerne, påpeker Eriksen

Og selvfølgelig dreier det seg om å være best. Eriksen forteller om at det var den tidligere Juventus-stjernen og senere klubbpresidenten Giampiero Boniperti (88) som i sin tid lanserte klubbmottoet: «Det å vinne er ikke viktig. Det er det eneste som teller.»

Og denne formuleringen har vært selve utgangspunktet for jobben som er gjort, avslutter Eriksen.

Det har lenge vært viktig for klubben å bevise at de ikke bare er best i Italia, men også blant de beste i Europa. Men aller først skal den første av to semifinaler spilles i aften.

Frisk pust



Juventus har kun sluppet inn to baklengsmål på ti Champions League-matcher i inneværende sesong. Torino-klubben har bare tapt én av 18 CL-kamper ved full tid siden finaletapet for Barcelona i 2015. Gjestene har riktignok slitt litt på utebane i vår. Kun én seier har det blitt på fem siste i alle turneringer.

Monaco har vært et friskt pust denne sesongen, hvor laget har sjansen til å nå en CL-finale for første gang siden 2004. Laget er favoritt til å sikre fransk Ligue 1-gull, og har bare tapt tre av 14 seneste CL-oppgjør. Monegaskerne har imponert på eget gress med 13 strake triumfer i alle turneringer.

Fabinho (f) er kvitt karantene. Sami Khedira (mb) står over for gjestene.

Det er mulig Monaco er feilvurdert i hjemmeoddsen, laget kommer tross alt til rikelig med målsjanser med sin fart og energi. Men vi lander på et uavgjortforslag til 3,20. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Fotball viser kampen.